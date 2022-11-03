怎說好故事？中國不發簽證給記者　CBC北京分局關門

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CBC表示，自2020年10月以來，為了幫其所屬記者勒布朗（Philippe Leblanc）取得簽證，多次向中國駐加拿大領事館要求會面，且在4月時，還嘗試透過信件與中國駐加拿大大使叢培武進行申請，但雖然確認中國方面收到信件，卻始終沒有獲得回應。
芬隆指出，雖然中國沒有發布公開聲明或直接驅逐，「但結果是一樣的，記者拿不到簽證，就無法合法前往中國工作。」CBC目前正在東亞尋找新的據點，同時勒布朗未來兩年也將在台灣工作。
受到新冠肺炎疫情影響，CBC在北京的最後一名記者彼得里契奇（Saša Petricic）在中國採取封城措施後便返回加拿大。在那之後僅在2022北京冬奧時派記者前往中國一次，但那時報導也受到嚴格的限制。
今年1月，駐華外國記者協會曾發布的一份報告稱，中國媒體自由以極快的速度下降，令人感到憂心。報告中提到，中國官員們以新冠肺炎大流行為藉口，推遲批准記者簽證，並取消媒體出差行程或是拒絕採訪請求。
習近平在一中全會後的就職演說中，曾表示「歡迎大家多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。」但彼得里契奇就曾在推特上表示，要報導中國的故事，最好還是待在當地，希望CBC有一天能重返中國。