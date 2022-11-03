台版求職陷阱！被害者慘遭囚禁虐打 警循線再救出32人
台版柬埔寨求職陷阱！新北市淡水分局員警在11月1日，於新市三路一處社區大樓內破獲涉嫌施以囚禁、凌虐的8名人蛇集團，救出現場26名被害者，由於案件特殊，經新北市刑大、淡水分局組成專案小組並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，循線追查發現該團夥除在淡水據點外，另在桃園市中壢地區尚有另一處據點，且疑有30多名被害人關押於其中。
新北市政府警察局刑警大隊表示，專案小組隨即趕往桃園市中壢區青峰路一處社區大樓蒐證，同時查訪、調閱相關監視器影像畫面，確認犯嫌及被害人均位於屋內尚未離開，經報請檢察官指示實施逕行搜索，當場查獲、逮捕張姓犯嫌等8人，再查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物，並將囚禁在場的32名被害人救出。
經初步檢視32名被害人身體狀況，部分身上具有明顯之傷勢，已安排警力護送就醫，另其他被害人先行帶返本大隊安頓後製作筆錄。犯嫌則因夜間停止訊問，正擴大清查其涉案犯行。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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