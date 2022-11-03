WBC／經典賽票價爭議！承辦公司回應了

2023WBC經典賽今天公布售票資訊，中華隊票價最高為3200元，引發球迷熱烈討論。而承辦此賽事的悍創行銷，也發出聲明，並且透露承辦成本花費是所有棒球比賽最高。





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以下為悍創行銷聲明：





悍創運動行銷從2010年首次舉辦道奇台灣賽以來，致力提升臺灣運動產業，舉辦各式國際、職業邀請賽，將最好的賽事引進臺灣呈現在國人面前。



