WBC／經典賽票價爭議！承辦公司回應了

2023WBC經典賽今天公布售票資訊，中華隊票價最高為3200元，引發球迷熱烈討論。而承辦此賽事的悍創行銷，也發出聲明，並且透露承辦成本花費是所有棒球比賽最高。
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以下為悍創行銷聲明：
悍創運動行銷從2010年首次舉辦道奇台灣賽以來，致力提升臺灣運動產業，舉辦各式國際、職業邀請賽，將最好的賽事引進臺灣呈現在國人面前。
世界棒球經典賽為美國職業大聯盟與美國職業大聯盟球員工會所主辦之一級國際賽事，所有來到臺灣參賽的隊伍皆受到大聯盟規格接待，包含熱身賽與正式賽之場地更是需要配合整修至符合大聯盟場地出賽標準，賽事成本為所有棒球賽事中等級及花費最高的比賽。
悍創運動行銷在賽事權利金與往年相比高漲近一倍同時也希望能照顧到更多球迷進場為中華隊加油，本次經典賽之門票銷售針對外界疑慮所指內野C-F前排之熱區票量僅佔全場賽事9%，在其餘座位也推出外野1000~內野2000~2600間之票價，其中2000元門票數量佔全場賽事45%，2600票價之門票數量佔全場賽事21%，整體票價漲幅較2019年世界12強相比則為14%，悍創運動行銷強調職業、商業賽事尊重市場發展機制，也期望世界棒球經典賽睽違十年重返臺灣能為球迷帶來品質、強度最高的精采賽事。