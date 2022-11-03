深夜再發文　恩恩爸：侯友宜你做了最壞的示範

因自己2歲兒子恩恩確診新冠肺炎染疫重症病逝的恩恩爸，今（3）日深夜又在臉書發文表示，除了表示明天上午10點將與義務律師到新北地方法院，進行國賠訴訟的遞狀，並痛斥整個過程中新北市府搞黑箱作業，明明行政調查，就可以完全釐清真相，卻完全不想做，不懂為什麼民選首長可以這樣的殘忍！用盡公權力欺壓ㄧ位喪子的父親，文末並直接標註「侯友宜你做了最壞的示範」，表達沉痛的指控。
恩恩爸臉書上說到，國家賠償法本來就規定在進入法院之前，應與賠償義務機關進行協商，並讓機關有機會反省自身的錯誤；但令他訝異的是，整個新北市府惡行惡狀，完全把他的訴求當空氣，甚至帶風向，誤導許多民眾，表示國賠程序已經走完？整件事情都不用再釐清了，這樣的態度實在令人心寒！
恩恩爸臉書也在寫到相關過程時序，表示五月底，依據政府資訊公開法要求新北市府提供81分鐘的救護車真相，新北市拒絕提供一切關鍵的細節和通聯紀錄；八月底提出國賠法，並請求第一階段的協商討論，新北市府卻搞黑箱作業，不理不睬，自己不知道新北市府為什麼要對他這麼的殘忍，明明行政調查就可以完全釐清的真相，新北市府卻完全不想做。
恩恩爸在文章最後提到，硬要讓剛失去寶貝的他，身心俱疲的繞遠路，獨自一個人窮盡心力的去尋求真相，不懂為什麼一個民選首長可以這樣的殘忍，用盡公權力欺壓一位喪子的父親，要很沈痛地說「侯友宜你做了最壞的示範」。