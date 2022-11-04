挺俄侵烏招反感！外媒：中國正喪失與中東歐友好關係

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然而，近年中東歐地區對中國的好感正在迅速消失，第1個跡象是2021年5月立陶宛退出，到了2022年8月，拉脫維亞和愛沙尼亞也紛紛效仿，成員國數量因而減少到14個，下一個或許就是捷克。
報導提到，會有這些改變，除了是因中國近年在國際上的戰狼行徑以外，還因為俄羅斯於2月24日開始入侵烏克蘭，由於部分中東歐國家，冷戰時期都曾被前蘇聯控制，不好的回憶依然縈繞在它們心頭，因此中俄友好關係也引起中東歐國家人民反感，並對莫斯科的擴張主義保持警惕。
報導並引述專家分析指，經過蘇聯時期的慘痛經歷，中東歐大部分國家對共產黨制度都有強烈的反感，連帶也對中國的政治制度有不好的感受，預計未來只會持續疏遠中國。
此外，另一個驅使中東歐國家疏遠北京的原因，也與中美間日益惡化的競爭有關，為了與美國保持密切合作，波蘭、捷克、羅馬尼亞和愛沙尼亞等國，已在2019年和2020年決定，禁止中國的華為參與其5G網絡建設。雖然該地區的一些國家，如匈牙利和塞爾維亞仍渴望與中國保持聯繫，但僅是區域內的少數例外。
文章最後也提醒，如果這種趨勢持續下去，將對全球戰略格局產生重大影響。首先，該地區對中國的立場，勢必會影響歐洲對北京的整體政策朝更強硬的方向發展；其次，該地區的舉動將提醒北京，與克里姆林宮保持友好關係的成本，特別俄國侵烏引發的糧食危機，給非洲和中東許多國家帶來的災難，如果北京繼續站在俄羅斯那邊，可能會激起更多憤怒，導致中國與中東歐國家的友好關係更急劇下降。