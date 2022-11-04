NBA／抨擊Irving行事草率 聯盟總裁：他必須無條件道歉
Kyrie Irving事件並未在其和布魯克林籃網各捐款50萬美元(約1611萬台幣)給猶太社區組織後平息，今(4)日NBA總裁Adam Silver通過NBA官方帳號發表聲明，對前者未就反猶事件進行無條件道歉感到失望。
此前Irving和ADL聯盟及籃網球團發表聯合聲明表示，「過去幾周的事件在籃網內部引發了很多憤怒的情緒，我們也做好了應對這件事情帶來的長遠影響，因此，為了在社區內提升教育，Irving和籃網會分別捐贈50萬美元給社區中致力於消除仇恨和零容忍的社區組織。籃網、Kyrie Irving也會和ADL聯盟一起全面打擊一切形式的反猶太主義。」
Irving強調自己反對一切形式的仇恨和壓迫，會堅定地和全體社區人士站在一起。「我也意識到了我轉發那則推特所帶來的負面影響，我對此負責。我不認為那個紀錄片反映了我個人的道德觀和處事原則，我無意傷害任何團體、種族、信仰的人，我只希望成為真理和光明的燈塔。」
不過此文中他並沒有明白的對此事做出道歉，對此Silver也相當不滿，「Irving在此行為上相當草率，發布了一部含有嚴重反猶太主義內容的紀錄片連結。雖然我們讚賞他與籃網和ADL聯盟合作打擊反猶太主義，但他沒有無條件道歉令我感到十分失望，他沒有明確譴責所宣傳電影中包含的歧視，我將在下周和歐文會面談論此事。」