蘆洲屁孩無照違停！嗆警「有種你就開槍」　發文討拍遭轟

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事後王男將當時畫面PO網，寫著「警察可以這樣喔，有種你就開」，從影像畫面中可以看到，王男不斷反問警方「我為什麼要下車」，員警告知他「你無照」，但王男自認不是現行犯，不願意配合，讓警方不斷大喊下車。
雙方僵持不下，王男再次搖下車窗，一名警員見狀立刻說「你夾到我的手，你要妨礙公務是不是」，另一名警員則說「我現在合理懷疑你」、「你違停20、30分鐘，是不是有問題」，他立刻回答「我是停在這，等我女友」。
影片一出引發熱議，臉書粉專「黑色豪門企業」昨日轉傳影片，同時附上王男說法。王男辯稱，要求靠邊停，他們都很配合，只是不懂為何一定要下車，沒有衝撞員警，都是在車上等待開單，但是警方「一過來就拔槍，拿甩棍一直弄我們車門，無緣無故被警察兇，我們也沒有違法，我們不是現行犯為什麼警察可以這樣呢」。
網友看完影片紛紛打臉，「無照又違停，這樣還不是現行犯，替台灣交通感到難過，替警察感到不值」「配合執勤很難嗎」、「違規仔乖乖下去啦」、「不能直接破窗噴辣椒水嗎」等。
針對該事件，警方表示，經查王男無照駕駛事實明確，有危害他人安全之虞，依道路交通管理處罰條例第21條1項1款無照駕駛告發，處新台幣6000元以上12000元以下罰鍰，並依法要求男子離開車輛不得駕駛，以維公眾安全。（編輯：孫唯容）