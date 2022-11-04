蘆洲屁孩無照違停！嗆警「有種你就開槍」　發文討拍遭轟

▲王男駕駛保時捷違規停在紅線上，被警方查出無照駕駛，還不配合受檢。（圖／翻攝畫面）
▲王男駕駛保時捷違規停在紅線上，被警方查出無照駕駛，還不配合受檢。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-04 08:38:102022-11-04 11:06:24

新北市蘆洲3日下午4點多，一名22歲王姓男子駕駛保時捷休旅車，違規停在民義街22巷，警方上前盤查，發現王男竟是無照駕駛，立即要求駕駛下車接，不過他不願配合，雙方在馬路旁僵持不下，員警掏槍要求王男下車，不料王男竟回嗆「你開阿！」還錄下事發畫面PO網，聲稱「自己沒有違法」，慘遭網友氣憤打臉。

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▲（圖／翻攝爆料公社）
▲警方掏槍要求王男下車，王男持續無視公權力，甚至大聲咆哮「你開阿！」（圖／翻攝爆料公社）
蘆洲昨天有2名員警在巡邏時發現，王男在紅線上違停，因此上前盤查，發現王男無照駕車，要求他下車，沒想到王男無論如何都不願意配合，最終警方掏槍要求王男下車，王男持續無視公權力，甚至大聲咆哮「你開阿！」直到大批警力到場，才乖乖就範。

事後王男將當時畫面PO網，寫著「警察可以這樣喔，有種你就開」，從影像畫面中可以看到，王男不斷反問警方「我為什麼要下車」，員警告知他「你無照」，但王男自認不是現行犯，不願意配合，讓警方不斷大喊下車。

雙方僵持不下，王男再次搖下車窗，一名警員見狀立刻說「你夾到我的手，你要妨礙公務是不是」，另一名警員則說「我現在合理懷疑你」、「你違停20、30分鐘，是不是有問題」，他立刻回答「我是停在這，等我女友」。

影片一出引發熱議，臉書粉專「黑色豪門企業」昨日轉傳影片，同時附上王男說法。王男辯稱，要求靠邊停，他們都很配合，只是不懂為何一定要下車，沒有衝撞員警，都是在車上等待開單，但是警方「一過來就拔槍，拿甩棍一直弄我們車門，無緣無故被警察兇，我們也沒有違法，我們不是現行犯為什麼警察可以這樣呢」。

▲（圖／翻攝黑色豪門企業）
▲王男認為自己十分配合警方。（圖／翻攝黑色豪門企業）
網友看完影片紛紛打臉，「無照又違停，這樣還不是現行犯，替台灣交通感到難過，替警察感到不值」「配合執勤很難嗎」、「違規仔乖乖下去啦」、「不能直接破窗噴辣椒水嗎」等。

針對該事件，警方表示，經查王男無照駕駛事實明確，有危害他人安全之虞，依道路交通管理處罰條例第21條1項1款無照駕駛告發，處新台幣6000元以上12000元以下罰鍰，並依法要求男子離開車輛不得駕駛，以維公眾安全。（編輯：孫唯容）


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