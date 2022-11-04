NBA／Irving事件引起討論 Kerr：網路時代要謹言慎行
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Kyrie Irving由於發表反猶太主義的紀錄片連結，並且未對此事道歉，將至少被籃網禁賽5場。對此金州勇士總教練Steve Kerr也分享了自己的看法，他認為在網絡時代，人們應該要謹慎地看待自己所說的話和所做的事。
「慎選言詞很重要，這真的、真的非常重要。因為在擁有社群網站的現代社會中，事情可以在非常短的時間在全球範圍內傳播，並立即獲得百萬次的點擊，你發表的每條評論、你說的每一句話都會被重視。」Kerr認為在現代社會，公眾人物必須要謹言慎行，更加注意自己的說的話和做的行為。
過去Kerr無論是在球員時代，還是執教時期，都和聯盟中的超級球星共事過，很明白輿論的力量。他表示，無論是否為職業球員，在選擇分享如此具有破壞性的東西之前，都要三思而後行。
Irving在此前和球隊及ADL聯盟的共同聲明中，表示自己對這事情造成的負面影響承擔責任，並和球團各捐款50萬美元給猶太社區組織，希望平息眾怒，不過他目前還沒有對此事道歉。
聯盟總裁Adam Silver表示對Irving沒有道歉感到失望，並將在下周和其會面談論此事。而籃網球團也發出聲明，對Irving做出停職停薪的處分，直到他個人完成足夠的補救措施為止。Charania在報導中指出，他被禁賽的場數將不少於5場。