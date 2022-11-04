梨泰院「拔蘿蔔」救30人！3外國人身分曝光　生還者淚謝

▲韓國梨泰院10月29日的萬聖節活動湧入10萬人潮，造成嚴重踩踏事故，累計156人死亡，151人受到輕重傷。（圖/達志影像/美聯社）
▲韓國梨泰院10月29日的萬聖節活動湧入10萬人潮，造成嚴重踩踏事故，累計156人死亡，151人受到輕重傷。（圖/達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-11-04 09:43:47

韓國梨泰院10月29日的萬聖節活動湧入10萬人潮，造成嚴重踩踏事故，累計156人死亡，151人受到輕重傷，然而事發過後，不少倖存者出面還原事發經過，有些人甚至是鬼門前走一關。而在當下，有3名外國人積極協助救援，最終至少拯救了30多人的性命，其身分其實是「駐韓美軍」。

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綜合韓媒報導，一名20多歲的男子回憶，當時梨泰院踩踏事件發生時，他自己被困在人群當中，被壓了至少15分鐘，本來已經快放棄生存機會，突然有三位強壯的外國人以「拔蘿蔔」的方式將他拉出人群，雖然他後來昏厥過去，但最後被轉移到安全地帶後，成功甦醒。

▲梨泰院事發地第一現場直擊！兩位台灣留學生昨晚就在現場，提前先離開幸運與意外擦肩，心有餘悸直呼：「好險先離開！」（圖／受訪民眾提供）
▲梨泰院上月底發生嚴重踩踏事故，造成156人死亡、151人受到輕重傷。（圖／受訪民眾提供）
然而，男子事後看到報導，發現三位外國人是「駐韓美軍」，分別為40歲的泰勒（Jarmil Taylor）、34歲的奧古斯塔（Jerome Augusta）與32歲的畢特哈德（Dane Beathard），他們正巧在休假時前往梨泰院，結果卻遇到踩踏事故，積極投入協助救援，至少成功30位受困的民眾。

這名被救出的20多歲男子表示，這3名美軍在採訪中講述的救援過程與他所經歷的完全相同，真的很想與他們見面，親自表達感謝，因為他們的積極救援，讓傷亡人數有所減少。（編輯：張嘉哲）


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