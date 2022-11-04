NBA／浪花兄弟砍66分無用！勇士不敵墊底魔術　吞下4連敗

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今天面對本季進行重建的魔術，是終止連敗的大好時機，勇士幾位老將也挺身而出，Curry和Thompson上半場都砍下14分，Andrew Wiggins和Kevon Looney也各有10分，帶領球隊以65:53領先。
第三節勇士依然維持著相當好的進攻手感，但他們在防守端卻完全崩盤，特別是在替補球員上來之後，在籃下形同虛設，很快就被追趕上來，該節他們被魔術攻下43分，只剩下2分領先。
末節魔術靠著進攻籃板，獲得了罰球機會，並扳平比數，一度領先多達7分；勇士換上主力球員後努力追分，靠著Draynond Green灌籃追到只落後1分，接著Curry中距離跳投命中，勇士再度超前。
之後兩隊不斷拉鋸，Curry發生要命失誤，讓魔術領先到3分，Curry自己命中三分追平比數，但隨後Jalen Suggs命中外線、並再度抄球得手，兩罰一中，讓主場軍領先到4分。
勇士並未放棄，暫停回來之後Thompson投進了三分，並且逼使對方發生失誤，最後4.9秒喊出暫停，但最後一波戰術他們並未能打進，比賽就此結束。
這一場比賽，Curry投進8顆三分球，得到39分9助攻，但也發生了5次失誤；Thompson止跌回升，命中7顆三分球，得到27分；Draymond Green得到8分5籃板7助攻。
魔術開賽前戰績為1勝7敗，在聯盟墊底，但此役他們卻打出年輕球隊該有的活力，團隊有7人得分上雙，Suggs得到26分9助攻，團隊搶下11個進攻籃板，獲得46次罰球，成為致勝關鍵。