青民協偕跨黨派挺「18歲公民權」　學生喊投給18歲的自己

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為倡議18歲公民權修憲複決案，青民協積極籌備「18歲公民權 修憲前進基地」，今也以「你的青春，與我有關。」展覽做為修憲前進基地開幕活動。
台灣青年民主協會理事長張育萌說明，基地是由吳崢與青民協共同經營，期待透過展出各年齡層民眾18歲時獨具紀念價值的物品，創造不同世代間對話的可能性，未來將於基地內舉辦展覽、講座等活動，希望凝聚青年力量，讓18歲公民權順利達到965萬張同意票的門檻。
洪申翰指出，推動18歲公民權20多年來，終於走到最後這一步，現在推動過程中，雖然很多政治人物表態，但對於能否通過樂觀嗎？「坦白說，大家都還不太有把握」，他提醒，這不是給18歲年輕人一種權力這麼簡單，如果沒有18歲公民權，台灣政治很容易老化，變得沒有願景，希望台灣社會必須認知到這件事，撐過最後一口氣。
林昶佐表示，這一路已經走了20年，從原先覺得要過立院都有困難，現在已經出立院，但覺得過關很困難，不過他相信，台灣可以一步一步持續往前走，讓台灣不要繼續當世界最後一個18歲還不能投票的國家。
陳以信分享，《民法》、《刑法》成年年齡為18歲，18歲可以結婚、享有完整權力、負完全責任、應考試、服公職等，卻不能投票，這是法律體制中有很多衝突，他主張，18歲公民權是各種權力中不可或缺的一環，期盼能在各種法律層級上，讓18歲青年有完整權力，與青年一起創造國家未來。
蔡壁如提到，18歲公民權大家奮鬥很久，已走到最後一哩路，在每個縣市中跟選民面對面溝通時，有時狀況很好，有時民眾也會質疑、反對，也有民調顯示社會對於18歲投票權有疑慮，這更需要跨黨派、所有有影響力者都一起拉票，因為965萬張同意票的門檻確實不容易，且今年選舉相對冷清，呼籲全民要一起站出來。
王婉諭表示，本次18歲公民權公投完全是世代正義必須實現目標，背後沒有政治考量，這件事情很重要，台灣已經在公民權上慢了世界一哩路，即使最近民調不是很樂觀，也會持續堅定腳步，告知民眾有18歲公民權公投，並投下同意。她強調，台灣自詡亞洲民主燈塔，卻慢了腳步，希望大家重視，並走進修憲基地，聽見青年聲音，讓年輕世代看見未來，讓18歲公民權能被落實。
吳崢分享，這個空間是在地居民希望發揮更大效益，幾個月前都還是一片廢墟，為讓空間更有效發揮，便與青民協合作發想、裝潢、布展，內心很感動很開心，看見青年世代活力與創意，修憲這件事，台灣正在歷史上的節點，深化民主可以向世界宣告台灣的存在，希望大家一起為修憲推一把。
今年18歲的學生林思愷喊話，這次修憲公投是大型台灣社會補課，年輕人站上街頭跟社會溝通時，可以了解不同年齡層的想法，也讓社會知道年輕人很有想法，面對社會擔憂，也用行動打破思維，希望大家一起回家投票，這一票不只是投給台灣未來，也是投給當時18歲的自己。