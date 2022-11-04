大阪世博會禁掛名台灣　國民黨團嗆吳釗燮、謝長廷鬼混

▲2025年大阪世博會台灣用「玉山數位科技株式會社」名義參加，立法院國民黨團痛批民進黨政府，愛台、保台到哪去了？吳釗燮、蘇貞昌必須負責。（圖／國民黨提供）
▲2025年大阪世博會台灣用「玉山數位科技株式會社」名義參加，立法院國民黨團痛批民進黨政府，愛台、保台到哪去了？吳釗燮、蘇貞昌必須負責。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-04 10:26:09

2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，經濟部編列20億預算參展；未料，日方卻禁用「台灣、Formosa」等名義，最後採用企業名「玉山數位科技株式會社」參加，引發外界質疑國格遭日方打壓。對此，立法院國民黨團今（4）日也召開記者會，痛批民進黨愛台、保台到哪去了？台灣有是就是日本有事根本胡扯，馬政府時代2010年參加上海世博會，都還可用台灣館名義，為何蔡政府做不到？國民黨團也點名外交部長吳釗燮、行政院長蘇貞昌與駐日代表謝長廷必須負責。

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國民黨立法院黨團今召開「大阪世博會台灣被消失，20億預算撒去哪裡?」記者會。立法委員賴士葆表示，前總統馬英九執政時期，2010年世博會只花了10億，金費來自民間贊助，這次20億卻完全是政府買單，2010年參展時名稱叫「台灣館」，現在叫「玉山數位科技株式會社」、2010年馬總統召開國安會議決策，這次全由外交部、駐日代表排定、2010年指導原則是不能矮化國格，這次花了20億編在經濟部，民進黨執政口口聲聲要捍衛主體性、國格，結果中華民國、台灣都不見了。

賴士葆質疑， 為何馬政府時代可以做到，蔡政府時代卻做不到？難道馬政府沒受到大陸壓力？日本政府口口聲聲講台灣有事就是日本有事，根本是廢話、胡扯；吳釗燮也說日本是大哥哥，關係這麼好結果卻把台灣踐踏到如此地步，號稱與台日友好，但做出來的事卻都是傷害台灣，呼籲外交部、謝長廷必須出來面對。

國民黨立委費鴻泰指出，2010年參加上海世博會，馬英九做出4項指示，包括要求台灣一定要參加、由貿協以民間身分參加、絕對避免國格被矮化與所有建館及營運金費由貿協自籌。

費鴻泰提到，2010年世博會台灣館的位置下方有澳門、香港與中國，右邊是亞洲各國，使用台灣館名義位在國家地區中，如今2025年世博會卻用「玉山數位科技株式會社」名義，位置只能辦在私人館場域，他痛批花了20億元連中華民國都爭取不到，吳釗燮、謝長廷都在鬼混？大哥哥日本跑到哪去？有損國格還沾沾自喜，總統蔡英文對得起國家與人民？

國民黨團書記長李德維則直言，此事非同小可，世博會是最好機會增加台灣能見度，過去民進黨說保台，請問保到哪去了？愛台灣呼籲民眾打高端，口中愛台、保台但現在台灣卻不可得。

李德維批評，行政院長蘇貞昌還好意思講中共打壓，要增加國際能見度，用玉山怎麼增加能見度？這次還編列20億預算，請問保台、愛台到哪去了，台灣沒有、中華民國沒有，就連首都台北市名義都拿不到。他強調，經濟部也覺得委屈，這是外交部一手策畫去日本談，必須嚴厲要求吳釗燮、謝長廷負起全責，否則就不要去了，台灣人的20億這麼好花?

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