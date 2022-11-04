農遊券再加碼！買600送600「限量9萬份」　

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農委會說明，即日起至12月25日止，前往指定場域購買特定農漁產品，不含使用農遊券金額，消費滿600元，，完成農遊券APP發票登錄，即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券，限量9萬份的農遊券，農遊券數量有限，欲購從速，送完為止。
農委會表示，本次農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產，每份農遊券600元，單筆消費可累進計算，即單筆滿600元贈600元農遊券，滿1200元贈1200元農遊券，買越多送越多。
農委會說明，為使此次加碼方案讓民眾更有感，回饋更即時，只要購買指定農漁產品單筆消費滿600元（含）以上，且完成活動登錄後，即自動寄送農遊券至APP票夾，讓民眾早買早享受。
農委會進一步指出，凡於今日至11月8日期間，民眾購買活動指定品項達消費金額門檻並完成活動登錄，農委會即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券到APP票夾；至於11月9日後完成登錄者，則3日後自動寄送票券至APP票夾，最後登錄日為12月20日，獲獎民眾可至全台農遊券合作業者場域消費折抵使用。
農委會提醒，此次活動預計發出9萬份農遊券，數量有限送完為止，呼籲全國民眾把握機會，多多利用本次加碼方案，購買台灣當季農漁物產，一同用行動支持台灣優質農漁產品，守護在地農漁業。