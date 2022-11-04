NBA／擁有聯盟第一效率的先發陣容　勇士為何仍開季崩盤

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雖然季末由於Stephen Curry的低潮和陣容的輪換調整，他們在三月走得艱難，球隊進攻端火力略為低迷，但憑藉聯盟第一的防守效率(106.9)，他們度過了難關，並且最終拿下王朝的第4冠。
但今年夏天，勇士因為豪華稅壓力，最終沒能留下幾名功勳，包括後場大鎖Payton，可打3-5號的Porter以及替補中鋒Bjelica。當時外界不少人預期雖然對陣容影響不小，但Moses Moody、Jonathan Kuminga和Wiseman等年輕球員應能頂上，可是目前為止，結果卻不是如此。
在和魔術的比賽結束後，根據NBA官網的數據，勇士先發陣容「S. Curry - K. Thompson - D. Green - A. Wiggins - K. Looney」的進攻效率為129.2，是本季至今至少使用超過75分鐘的組合中排名第一的；而他們的防守效率105，則是排名第5，且在此役賽前以99.5排名第一；此外淨勝分24.1、真實命中率66.7%，也皆為聯盟第一。
然而問題是，他們的板凳球員並沒有辦法守住主力陣容打下來的優勢，勇士本季至今除了先發組合之外，沒有任何一套使用超過3場的陣容正負值能是正的。年輕球員在防守端因缺乏經驗而露出的缺口，在此時顯露了出來，並被對手予以打擊。
在上一個賽季的例行賽，勇士主力陣容有傷病問題，狀態也一直有所起伏，他們是靠著陣容深度維持住戰績和排名，最終在季後賽主力回歸、將完整戰力給呈現出來，取得成功。
但今年賽季在缺少了有經驗和能力的稱職「綠葉」後，球隊要同時兼顧維持競爭力和培養新人的目標，恐怕就會十分吃力了。Curry儘管打出MVP等級的數據，但今天面對魔術一戰已經說明，在例行賽需要的是穩定且均衡的團隊發揮，而非球星大量開火。
勇士目前場均失分121.2，聯盟倒數第2；防守效率116，則是聯盟第24。相比於上一季，可說是斷崖式的下滑，此前主帥Steve Kerr也說的很明白了，勇士防守端的問題在於節奏，他們打得太快了，這讓他們擅長的團隊防守模式無法發揮出來。
目前勇士場均103.2的回合數(聯盟第3快)，遠高於上一季的98.4，要年輕球員突然提升防守站位和判斷不現實，但他們可以先學習從把節奏壓下來開始做起。