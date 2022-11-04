誠品年度最大拍賣會！書籍銅板價入手　文具禮品下殺5折

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誠品書店舊書拍賣會也蒐羅豐富的童書與玩教具，女孩最愛的《冰雪奇緣2》原創繪本、全球知名的英國幼幼遊戲書LADYBIRD出版的經典童謠硬頁書，以及《The 12 Days of Christmas》等多款耶誕主題繪本，最低139元起；原價千元的韓國知名玩具品牌MIMI小朵莉韓式炸醬麵烹飪組，展場1折後150元就能整組帶回家；Disney Ooshies盲包公仔1折後8元，屁屁偵探小公仔也是1折價20元。
誠品會員再享獨家好禮，拍賣會當日單筆消費滿800元贈ENBLANC抗菌濕紙巾乙包；滿1500元贈ECOS天然環保溫和洗碗精乙罐或HhL拎杯環保矽膠飲料提袋乙份；滿3000元贈妙管家雙色炫彩湯碗匙組乙組（兩入），雙重優惠更超值。誠品線上也有購書回饋，即日起至12/31推出「月月樂讀」活動，誠品會員每月可享50元購書金（限線上使用），11/30前於誠品線上購買中文、外文、兒童圖書/雜誌單筆滿1500元，還可再獲得花蓮富里有機米1公斤乙包。
【2022誠品書店舊書拍賣會】
時間：11/9-11/27
地點：台中中友百貨C棟13F國際大廳
隨著年度購物盛事雙11即將到來，博客來即日起至11月13日推出為期14天的「雙11狂購節」活動11/1「超級購書節」打頭陣，5千本商業書展最低5折起，買任何一本紙本書就送50元電子書折價券，買紙送電新玩法，獨家《致富心態＋心態致勝》、《李佛摩典藏套書》套書限時下殺66折，還可以99元獨家加購電子書《防彈筆記法》、《高產出的本事》。11/7-11/13買書送麥當勞蛋捲冰淇淋，選擇7-ELEVEN取貨登記送CITY CAFE中杯熱拿鐵。