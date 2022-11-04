建案營造預售屋熱銷假象！公平會開罰50萬元

▲公平交易委員會今（4）日指出，丰興業股份有限公司及大元廣告有限公司銷售台北市松山區「筑丰敦匯」建案，營造預售屋熱銷假象，各處以50萬元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）
▲公平交易委員會今（4）日指出，丰興業股份有限公司及大元廣告有限公司銷售台北市松山區「筑丰敦匯」建案，營造預售屋熱銷假象，各處以50萬元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-04 11:37:07

營造預售屋熱銷假象，小心遭罰！公平交易委員會今（4）日指出，丰興業股份有限公司及大元廣告有限公司銷售台北市松山區「筑丰敦匯」建案，於媒體上刊載「短短一個月即銷售五成以上」、「疫情三級警戒悄悄突破七成」等內容，涉有廣告不實違反公平交易法，各處以50萬元罰鍰。

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建案廣告宣稱熱銷、即將完銷，易激起選購房屋的消費者「不買就來不及」的緊張感，進而倉促決定購屋，不過，公平會強調，若建案廣告營造的熱銷僅是假象，就有違反公平交易法的疑慮。

公平會今日表示，筑丰興業及大元廣告銷售台北市松山區「筑丰敦匯」建案，於自由時報電子報熱門新訊的房市焦點刊載「短短一個月即銷售五成以上」、「即便6、7月碰上疫情三級警戒的『筑丰敦匯』也悄悄突破七成」等內容，涉有廣告不實，經委員會議通過違反公平交易法，分別處以50萬元罰鍰。

公平會指出，「筑丰敦匯」建案規劃78戶，大元廣告受託銷售36戶，至2021年7月累計雖簽訂27戶購屋預約單，但開賣1個月期間所簽訂的20戶，扣除放棄預約權利者，實際上只有銷售10戶，占可銷售戶數的27.78%。直至同年6至7月累計也才銷售19戶，占可銷售戶數的52.78%。

公平會判斷，實際情形與廣告宣稱「銷售五成」、「突破七成」不符，認為筑丰興業及大元廣告銷售「筑丰敦匯」建案廣告足以影響交易決定的銷售數量為虛偽不實及引人錯誤表示，違反公平交易法規定。

公平會表示，消費者簽署購屋預約單，嗣後放棄預約，該特定戶即屬未銷售的狀態，如果業者以購屋預約單計算銷售實績，應扣除已放棄預約權利者，避免營造建案熱銷的假象。

同時，公平會也提醒業者，在廣告中既宣稱熱銷幾成，該資訊不應有不實情事，公平會也會持續嚴格把關，維護不動產交易市場的競爭秩序。

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