國道邊坡搶修、車流塞還要十天 侯友宜：做好交通疏導
對於國道一號汐止邊坡崩落造成交通阻塞問題，新北市長侯友宜今（3）日一早８點不到就在市府聽取交通局、警察局等單位針對搶修進度及汐止尖峰交通疏解作為因應討論。新北市府交通局長鍾鳴時報告表示雖然今早開通主線一車道，但紓解效率無法太快，高速公路局目前仍持續搶修中，預估這樣狀況還要再維持10天；針對造成地方車流量擁塞狀況，侯友宜指示面對明後兩天假日旅遊路線與維修工期，要求警力務必提早做好佈署因應，並呼籲大家搭乘大眾運輸，並配合調整交通路線的資訊，不要塞在固定路段上，分散車流。
侯友宜表示，在今天早上國道一號主線道搶通一線後，看到昨天基隆地區民眾走62萬瑞快速道路塞爆，今日發現民眾有適度主動調整提早出門且走平面道路，指示不管是瑞芳還是汐止，尤其在汐止地區針對每天交通狀況做好宣導及警力適當調配，尤其是新台五路、大同路、禮門街等常有間歇性塞車狀況，除了調整號誌外及路口淨口作為外，隨時因應交通狀況做好警力的先前佈署，明天又是六、日假日旅遊車潮，有些人會到風景區，指示要做好宣導，把警力從淡水到金山到瑞芳一路做好因應準備。
鍾鳴時表示，國道交通這3天是完全不同狀況，第1天國道一號往南主線兩線暢通，外側往國道三號轉向側道跟汐止地區方向受阻、昨天則是主線加上側道全部關閉，從大華交流道到五堵交流道沿線整個封閉，主要是因為基隆地區平面道路受到高速公路封閉呈現擁塞現象，直到下午一點才解除；今早6點因為國道搶通打開主線一往南車道，還有基隆地區民眾預期提早出門，所以尖峰時間啟動比昨天提早20分鐘，車流竄入主要以62快速道轉國三南下，以及往汐止市區在新台五路、大同路，形成間歇性車隊，所以汐止分局及交通大隊將重兵佈署到汐止市區內，作為勤務調派。