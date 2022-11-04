國道坍方！基隆基層嘆：蔡適應前線協調、謝國樑跑去桃園
基隆人通勤的必經要道之一、國道一號高速公路汐止路段2日晚間臨時坍方，民進黨基隆市長候選人蔡適應當下即緊急聯繫相關單位，到當晚10點多仍與交通部長王國材通電話，昨日與今（4）日上午仍持續盯緊進度，該路段已於今日清晨陸續通車；同樣要參選基隆市長的國民黨候選人謝國樑昨日上午則繼續拜票、發面紙，更前往桃園與國民黨選將合體，在地方引發討論。綠營地方人士感嘆，謝國樑在基隆有危難時裝沒事、繼續發文宣，對比蔡適應在第一線守護，相信市民都會看在眼裡。
國道一號高速公路汐止路段2日晚間臨時坍方，造成國道一號南下封閉，蔡適應3日早上特別聯繫勞動部長許銘春研議相關對策，勿讓雇主及勞工權益受損；3日上午11時許，蔡適應與民進黨立委賴品妤、交通部長王國材也前往現場了解清運狀況等。
蔡適應今日一早再前往搶修現場，關心現場工程進度。高速公路局北區養護工程處在今晨六點，清理出一個車道提供國道用路人南下使用。蔡適應表示，感謝工程人員徹夜在現場搶通車道，由於近日皆有雨勢，施工難度和運輸難度大增，他也呼籲用路人注意安全車距與速限。
對比蔡適應，同樣要參選基隆市長的國民黨候選人謝國樑，3日上午則在臉書直播，寫下「大家早安大家好，國樑在七堵車站跟各位通勤朋友們問早」，影片中謝國樑顧著拜票、發面紙，還因訊號中斷2度開啟直播。
隨後，謝國樑又在臉書發文表示，國道一號南下再次發生坍方事故，造成基隆所有的通勤族苦不堪言，無論是市區道路還是國道，完全都是塞爆的情形。他還說，上午特地提早一個多小時出發，花了兩個多小時前往桃園，與張善政同台。
綠營地方人士表示，謝國樑在基隆有困難時裝沒事、繼續發文宣，在臉書雖有提即替代道路等資訊，但卻大言不慚自己跑去桃園合體張善政，還抱怨多花了時間、塞爆等語，實在讓人難以想像，如果當市長會怎麼執政。
該人士也說，對比之下，蔡適應這幾天親力親為，在第一線協調、溝通、守護基隆，相信基隆市民都會看在眼裡。