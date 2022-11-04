變冷了！7-11熱奶茶買7送7　黑糖珍珠撞奶30元：冰熱任選

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◾三角飯糰貼品品項任2件，送茶葉蛋1顆。
◾熱狗／大亨堡全品項任選第2件5折。
◾越南Vinamit腰果170g原價249元，任選加1元多1件。
◾滷鼎記酸菜牛肚川香麻辣原價79元、特價2件99元。
◾芋泥雙餡菠蘿泡芙／巧克力菠蘿泡芙原價45元、任2件72元。
◾現蒸地瓜第2件5折。
🟡優惠2：11/5、11/6限時兩天，憑icash pay消費指定CITY／飲料／零食／啤酒／糖果／精補品／冰品／冷凍品，單筆消費滿200元現折25元、滿711元現折100元，單筆折抵上限300元。
🟡優惠3：11/7前OPEN POINT行動隨時取推出「世界三明治日」
大杯美式任選4杯+指定三明治任選4個，組合價270元，約7.2折。
大杯拿鐵任選4杯+指定三明治任選4個，組合價300元，約7.2折。
🟡優惠4：11月7日當天限定「一起品茶趣」
◾CITY TEA經典純奶茶買7送7，現省350元
◾CITY TEA 英式紅茶／四季春青茶任選買7送7
◾CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3
◾CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶5杯250元
（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換。）
全家超商今（4）日起開跑周末限定的「康康5」，至11月6日連續三天，比菲多益生菌無糖軟糖、UCC艾洛瑪西西里咖啡、農心辛炒麵享同商品買1送1。Let’s Café推出特大杯經典拿鐵2杯80元，約是5.7折，若是自備環保杯再折5元，就相當於買一送一，在門市櫃台購買後，可全數存入APP寄杯跨店取，除了無兌換期限之外，也能冰熱互換，每人庫存上限最多10杯。