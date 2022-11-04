變冷了！7-11熱奶茶買7送7　黑糖珍珠撞奶30元：冰熱任選

▲周末變冷了，7-11將推出大杯純奶茶、英式紅茶買7送7，黑糖珍珠撞奶買3送3，冷熱皆可互換。（圖／業者提供）
▲周末變冷了，7-11將推出大杯純奶茶、英式紅茶買7送7，黑糖珍珠撞奶買3送3，冷熱皆可互換。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-04 11:47:07

這周末將「變冷」有感，大台北地區周六清晨下探16度，氣象專家吳德榮提醒，受到東北季風影響，得等到下周三起天氣才會好轉。冷冷的天就想啜口熱飲，7-11發動純奶茶、英式紅茶買7送7，黑糖珍珠撞奶則是買3送3，冷熱皆可任選互換，正是入手好時機，《NOWnews》整理4大限定優惠，吃喝好康一次看。

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🟡優惠1：門市11/5、11/6推出「六日好康價」
◾三角飯糰貼品品項任2件，送茶葉蛋1顆。
◾熱狗／大亨堡全品項任選第2件5折。
◾越南Vinamit腰果170g原價249元，任選加1元多1件。
◾滷鼎記酸菜牛肚川香麻辣原價79元、特價2件99元。
◾芋泥雙餡菠蘿泡芙／巧克力菠蘿泡芙原價45元、任2件72元。
◾現蒸地瓜第2件5折。

▲「六日好康價」限時11月5日、11月6日兩天在7-11門市登場。（圖／業者提供）
▲「六日好康價」限時11月5日、11月6日兩天在7-11門市登場。（圖／業者提供）
🟡優惠2：11/5、11/6限時兩天，憑icash pay消費指定CITY／飲料／零食／啤酒／糖果／精補品／冰品／冷凍品，單筆消費滿200元現折25元、滿711元現折100元，單筆折抵上限300元。

🟡優惠3：11/7前OPEN POINT行動隨時取推出「世界三明治日」
大杯美式任選4杯+指定三明治任選4個，組合價270元，約7.2折。
大杯拿鐵任選4杯+指定三明治任選4個，組合價300元，約7.2折。

▲大杯美式搭三明治平均67元、大杯拿鐵搭三明治平均75元，可兌換至今年底。（圖／7-ELEVEN提供）
▲大杯美式搭三明治平均67元、大杯拿鐵搭三明治平均75元，可兌換至今年底。（圖／7-ELEVEN提供）
🟡優惠4：11月7日當天限定「一起品茶趣」
◾CITY TEA經典純奶茶買7送7，現省350元
◾CITY TEA 英式紅茶／四季春青茶任選買7送7
◾CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3
◾CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶5杯250元
（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換。）

▲11月7日當天在OPEN POINT行動隨時取推出「一起品茶趣」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲11月7日當天在OPEN POINT行動隨時取推出「一起品茶趣」。（圖／7-ELEVEN提供）
全家超商今（4）日起開跑周末限定的「康康5」，至11月6日連續三天，比菲多益生菌無糖軟糖、UCC艾洛瑪西西里咖啡、農心辛炒麵享同商品買1送1。Let’s Café推出特大杯經典拿鐵2杯80元，約是5.7折，若是自備環保杯再折5元，就相當於買一送一，在門市櫃台購買後，可全數存入APP寄杯跨店取，除了無兌換期限之外，也能冰熱互換，每人庫存上限最多10杯。

▲「康康5」自11月4日至11月6日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自11月4日至11月6日。（圖／全家提供）

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