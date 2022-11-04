MLB／費城人打一場休兩場　太空人搶下關鍵聽牌勝

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本場比賽兩隊的得分都不高，首局雙方就分別靠著Jeremy Peña的安打及Schwarber的陽春砲各攻下一分，但是第4局Peña再度發威，敲出季後賽第4轟，先替太空人打下超前分，第8局又是Peña在一壘有人的情況下，敲出適時安打，護送一壘上的Jose Altuve跑上三壘，後續也以Yordan Alvarez的內野滾地球打回太空人隊第三分。
但兩分落後的費城人隊，第8局吹響反攻號角，Nick Castellanos、Bryson Stott接連靠著四壞保送上壘，一人出局，一、二壘有人的情況下Jean Segura敲出右外野的平飛安打，將二壘上的Castellanos送回本壘，一壘上的Stott也上到三壘，眼看費城人只需靠著一支飛球就能追平比賽，但太空人隨即換上守護神Ryan Pressly止血。
Pressly先送給Brandon Marsh一次三振，再讓Schwarber敲出一壘方向強襲球，太空人一壘手Trey Mancini穩穩將球收進手套，化解了費城人的攻勢，也收下本場比賽勝利。
生涯世界大賽尚未奪勝的太空人王牌Justin Verlander，今天於本季世界大賽第二度登板，相較於第一戰的5局爆失5分，此役同樣投完5局，但結果大不同，僅被敲出4支安打，挨了Kyle Schwarber的陽春砲失一分，雖然這一轟讓他成為世界大賽史上挨最多轟的投手，並投出偏高的四次保送，但沒有對他造成傷害，終於在39歲的年紀、生涯第9場世界大賽拿到了勝投。
小將Jeremy Peña可以說是此役太空人最重要的打者，單場4打數敲出3支安打猛打賞，還外帶一轟、兩分打點及一分得分，完全看不出是一位本季才首度站上大聯盟舞台的新秀，前一輪以好表現獲得「美聯冠軍系列賽MVP」的他，世界大賽仍保持好手感，目前的累積打擊三圍達到.381/.409/.619，有機會在生涯第一個賽季就收下「世界大賽MVP」。