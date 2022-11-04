全家「金馬獎座杯塞」爆領獎潮！網友爭相標註身邊帝后
第59屆金馬獎即將在11/19號登場，不料正式尚未登場，全家Let’s Café卻已在巷弄間拉開「頒獎」序幕。今年是全家與金馬第四度聯名，所推出的周邊商品備受關注，除了繪有金馬Logo樣式的紙杯、杯套外，以咖啡全品項加價９元，即可獲贈的「金馬獎座杯塞」，在開賣第一天就網路上引爆話題！網友們紛紛在社團中留言表示「太有儀式感了」、「拿到的瞬間有自帶BGM的感覺」，留言亦吸引更多網友搶在第一時間趕往最近的全家「領獎」，也因此讓社群灌滿得獎感言！
「真的很有領獎的感覺，好像真的走過紅毯，領到人生第一座金馬」，網友得獎感言一出，立即獲得各方回應，許多人感嘆人生如戲，自己在自己的舞台上奮力演出，如今總算有一個頒獎給自己的機會。「平常默默耕耘就是為了今天」、「這輩子只有這次得獎的機會了！」，在眾多感言中，不免俗的也是「感謝爸爸媽媽讓我來到這個世界上」，雖然制式，卻也給了自己一個像身邊親友表達感謝的好理由！除了一圓大家的主角夢之外，也讓許多網友紛紛討論起誰才是生活中的影帝影后，例如就有網友提到「帶回家頒獎給裝哭第一名的影帝兒子」、「我可以提名隔壁同事嗎XDD」。
今年推出的金馬獎杯塞，是以金馬獎座等比例縮小開模訂製，以塑料灌注，但披上金色鍍膜之後質感爆棚，尤其紋路除了體現石刻雕琢的視覺效果外，馬背上的鬃毛線條分明，整體看不太出來水口的痕跡，以零售通路推出的紀念小物來說，是最有誠意的一款，當杯塞套上大杯以上才有的金馬Logo紙杯時，拿在手上真的會有上台領獎的儀式感！
這次全家推出的金馬限定系列商品及優惠還包含了特濃美式、特濃拿鐵任選2杯99元；金馬聯名濾掛咖啡，喜愛咖啡的朋友千萬別錯過金馬認證的職人咖啡！另外也有網友提醒，想領到金馬獎座杯塞的朋友，隨買跨店、預約取、咖啡甜點兌換是不符合加購條件唷！但自備杯子購買「咖啡」品項一樣可以加購「授獎」，快帶身邊的家人朋友們一起去領獎吧！