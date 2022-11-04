涉擄人勒贖、持有槍毒！宜縣議員參選人魯秀傑裁定收押

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另外，檢方指出，黃姓男子等5人涉嫌於1月間，要求王姓被害人以20萬元買一輛下中古車，被害人表示沒錢，黃姓男子等人就以木棍、刀械毆打被害人，並以言語恐嚇被害人，強迫被害人簽下面額50萬元的本票2張。
被害人被迫向友人借支2萬元交付，黃姓男子等5人仍把被害人押到山區，強逼被害人進入鐵籠持續毆打，並手持開山刀要脅被害人，幸被害人趁機以瑞士刀撬開鐵籠鎖頭逃離現場。
宜蘭地檢署檢察官黃明正2日指揮刑事警察局及宜蘭縣政府警察局發動搜索，查扣毒品咖啡包307包、大麻葉、K他命等毒品，及改造手槍2把和數把空氣長槍、短槍、模擬槍及子彈、鐵籠、棍棒刀械等證物，另拘提魯秀傑及其他成員共12人到案。
經檢察官複訊後，認魯秀傑等共5人犯罪嫌疑重大且有羈押理由及必要，向宜蘭地院聲請羈押，法院裁定包含魯秀傑在內共3人收押禁見，另2人交保，其餘被告檢方已諭令交保或責付。（編輯：方沛清）1111104
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