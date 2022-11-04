蔡依林搶在開唱前爆「三喜」！以實際行動除舊布新

天后蔡依林「UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI 台北最終場」即將在12月31日於台北小巨蛋登場，搶在開唱前，她先公布喜訊，提到12月初會有新歌上架。這首睽違一年的新單曲，由蔡依林親自參與創作，屆時將以與電影合作主題曲的形式讓歌迷搶先聽，還會在演唱會上首唱，另外兩個喜訊則是她已經在發想下一輪演唱會的劇本以及新專輯正在籌備中。
去年4月結束第17場演唱會的蔡依林，這次相隔一年半再開唱，對於要再度重啟演唱會，坦言心中浮現的第一個念頭是：「怎麼還要再唱？不是大家都聽過了嗎？！」話雖如此，懷念與歌迷一同跨年迎新的蔡依林，立刻投入備戰狀態，求新求變的她特別召集團隊討論，除了將全數更新這次最終章巡演的造型外，更預告將首唱新歌。
隨著演唱會倒數兩個月之際，八度攻蛋的蔡依林正式展開總彩計畫，除了練舞、練唱外，更忙著籌備接下來的新專輯工作，隨著演唱會最終章時間推近，她以實質行動「除舊布新」之餘，更透露已經在發想下一輪全新演唱會的劇本。而歷經這一年半與疫情共存的生活體驗，她希望藉著這場在後疫情時代重啟的「UGLY BEAUTY最終場」與大家一起許下「身體健康」的新年願望，更特別想跟睽違許久的歌迷說：「大家都要保持健康跟頭好壯壯，年底可以一起在小巨蛋Party同歡，除舊布新迎新年！」