雙11喝爆！85℃黑鑽咖啡2杯111元 閃電咖啡9品項買1送1
雙11已經成為各大通路、品牌同慶的購物節，85℃也在11月10日起展開連續兩天的飲品優惠，全台門市大杯黑鑽咖啡2杯特價111元，另外在85 Cafe APP跨店取，也同步推出中杯伯爵鮮奶茶、中杯比利時伯爵可可買2送1，每天上午11點開賣，各限量1111組，購買後可自用或轉贈給親友。
85℃的「黑鑽咖啡」是用現萃咖啡液製成咖啡凍，再搭配特調咖啡，大杯原價80元，在11月10日、11月11日限時兩天，全台85℃門市祭出專屬優惠，2杯黑鑽咖啡特價111元，換算下來是6.9折，且不限冰熱，每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主。
85 Cafe APP跨店取也同步推出線上優惠，11月10日、11月11日限時兩天，APP開賣中杯伯爵鮮奶茶、中杯比利時伯爵可可買2送1，約是6.7折，每天上午11點開賣，兩款每天各限量1111組，會員每日各限購一組，除了可以自己喝，APP跨店取票券另可轉贈給親友，讓對方到全台任一家門市兌換（不含外島），兌換期限至2023年1月31日。
迎接雙11， FLASH COFFEE即日起至11月22日期間，FLASH黑咖啡、FLASH萃茶、經典拿鐵、燕麥奶拿鐵、手打厚乳冷萃、凍檸冷萃 、莓果可可（11/7上市）、紫薯芋香拿鐵、OATSIDE紫薯芋香燕麥奶拿鐵，都是第二杯0元，也就是買一送一。