ITF盛大登場！台灣觀光形象館四大主題吸睛國際客

▲交通部觀光局每年於ITF設置台灣觀光形象館「台灣館」，本年度特別規劃以「愛上台灣，玩就對了」的概念，讓民眾感受台灣活力滿載玩不累的體驗。（圖／觀光局提供）
▲交通部觀光局每年於ITF設置台灣觀光形象館「台灣館」，本年度特別規劃以「愛上台灣，玩就對了」的概念，讓民眾感受台灣活力滿載玩不累的體驗。（圖／觀光局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-04 12:22:37

台灣國境正式開啟，「亞太地區三大旅展」之一的台北國際旅展(ITF)今（4）日再度於南港展覽館盛大舉行！交通部觀光局每年於ITF設置台灣觀光形象館「台灣館」，本年度特別規劃以「愛上台灣，玩就對了」的概念，讓民眾感受台灣活力滿載玩不累的體驗與深入在地旅行的最佳時機！

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次設計元素涵蓋四大主題，包括美食、文化、生態、樂活，整體主軸緊扣「Green綠色旅遊」、「Healing療癒慢活」、「Connection疫後自然及社交連結再出發」，整體以360度開闊設計，民眾能深度感受到充滿活力歡樂滿載的樂活台灣，更透過多媒體巨幕放送台灣各地自然美景與人文特色，十足展現台灣多元繽紛的國家主題館，疫後讓人醉心的旅行就從家鄉台灣出發，心動不如馬上行動，首站-台北國際旅展台灣館「愛台玩Taiwan Play!」前哨站啟動！
 
而總統蔡英文、交通部部長王國材、交通部觀光局局長張錫聰、交通部觀光局副局長林信任、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人也親臨「台灣館」與高人氣喔熊組長一起按下開關為台灣館揭開序幕！隨著舞台光帶啟動巨型螢幕，引領民眾綠色騎乘玩遍全台，「愛台玩Taiwan Play」行動即刻起跑，總統與各位長官攜手宣傳台灣觀光旅行的繽紛美好，為台灣館熱鬧開場！
 
呼應後疫情時代數位化與即刻行動樂趣的新趨勢，本次以台灣觀光的多元(Diversity)與生活風格(Lifestyle)結合科技體驗創造身歷其境的感動，讓民眾頭戴喔熊造型氣球玩遍台灣，從山景到海灘，從生態步道到美食辦桌，充分感受不同景致下的台式趣味體感互動遊戲，快來現場體驗獨有的Taiwan Play吧！來台灣館騎乘自行車，感受台灣親山或親海路線騎乘的快感美景；來台灣館與海灘沙雕喔熊合影，找Play挖尋趣味小物；來台灣館吃Play作伙辦桌，看看台灣米其林必比登如何讓人津津樂道；來台灣館擁抱林道之美，走Play觀眾以步道急急棒，挑戰戶外樂趣。

這次展館中還隱藏了喔熊組長系列濾鏡，民眾可透過手機尋覓喔熊組長的旅遊足跡並與喔熊組長合影。喔熊組長也會出巡踩街，闖關遊戲完成即有機會獲得喔熊的旅行小物-斜背包、愛台玩尪仔標杯墊、喔熊造型氣球等趣味小禮品，快來台灣館與我們一起留下美好記憶，再次體會台灣旅遊的樂趣。

旅遊集團推永續旅行　主題樂園、五星吃到飽千元有找

迪士尼迷看過來！國泰航空首賣香港迪士尼套票

邊境團客再放寬！7日開放港澳地區團體旅遊

線上旅展搶優惠！雙11訂房平台旅宿超殺1.1折起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀