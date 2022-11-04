ITF盛大登場！台灣觀光形象館四大主題吸睛國際客

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而總統蔡英文、交通部部長王國材、交通部觀光局局長張錫聰、交通部觀光局副局長林信任、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人也親臨「台灣館」與高人氣喔熊組長一起按下開關為台灣館揭開序幕！隨著舞台光帶啟動巨型螢幕，引領民眾綠色騎乘玩遍全台，「愛台玩Taiwan Play」行動即刻起跑，總統與各位長官攜手宣傳台灣觀光旅行的繽紛美好，為台灣館熱鬧開場！
呼應後疫情時代數位化與即刻行動樂趣的新趨勢，本次以台灣觀光的多元(Diversity)與生活風格(Lifestyle)結合科技體驗創造身歷其境的感動，讓民眾頭戴喔熊造型氣球玩遍台灣，從山景到海灘，從生態步道到美食辦桌，充分感受不同景致下的台式趣味體感互動遊戲，快來現場體驗獨有的Taiwan Play吧！來台灣館騎乘自行車，感受台灣親山或親海路線騎乘的快感美景；來台灣館與海灘沙雕喔熊合影，找Play挖尋趣味小物；來台灣館吃Play作伙辦桌，看看台灣米其林必比登如何讓人津津樂道；來台灣館擁抱林道之美，走Play觀眾以步道急急棒，挑戰戶外樂趣。
這次展館中還隱藏了喔熊組長系列濾鏡，民眾可透過手機尋覓喔熊組長的旅遊足跡並與喔熊組長合影。喔熊組長也會出巡踩街，闖關遊戲完成即有機會獲得喔熊的旅行小物-斜背包、愛台玩尪仔標杯墊、喔熊造型氣球等趣味小禮品，快來台灣館與我們一起留下美好記憶，再次體會台灣旅遊的樂趣。