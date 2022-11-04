T1／主場開幕週連碰強敵　新血盧冠軒、白薩當主力

T1台中太陽本週將進行主場開幕二連戰，周六先上演元年冠軍戰戲碼，出戰衛冕軍高雄全家海神，週日則對上速度與經驗兼具的新北中信特攻。台中太陽在休賽季先後經歷總教練換帥、球員陣容更動等，面對跨聯盟交流賽與聯盟熱身賽戰績不理想的狀況，總教練克里斯表示：「接下這個球隊，我沒在怕，最重要的是磨練出球員身心的韌性！」





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