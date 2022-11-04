T1／主場開幕週連碰強敵　新血盧冠軒、白薩當主力

T1台中太陽本週將進行主場開幕二連戰，周六先上演元年冠軍戰戲碼，出戰衛冕軍高雄全家海神，週日則對上速度與經驗兼具的新北中信特攻。台中太陽在休賽季先後經歷總教練換帥、球員陣容更動等，面對跨聯盟交流賽與聯盟熱身賽戰績不理想的狀況，總教練克里斯表示：「接下這個球隊，我沒在怕，最重要的是磨練出球員身心的韌性！」
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儘管陣容不被外界看好，克里斯仍對團隊訓練狀況讚譽有加，更在建立球隊文化上下足功夫，透過訓練中對細節的要求，磨練球員心理和身體上的韌性，期許在本週開幕戰看到球員堅持到底的防守態度。
新賽季臺中太陽後場將以射手轉控球的盧冠軒與特案外籍生白薩為主。盧冠軒上季在SBL裕隆納智捷全勤出賽30場，平均上場24.4分鐘，繳出7.3分3.7助攻2.7籃板，接下球隊主控的重責大任。
盧冠軒認為：「球隊如何重新凝聚在一起，建立默契是首要課題，但總教練和外援到位後，著實變好了！」而白薩雖年輕，但其活力充沛的衝勁，也被教練點名是幫助團隊進步的元素之一，白薩則表示：「職業球隊雖然比學生聯賽有很大的差距，但冠軒學長也不藏私地跟他分享以往的經驗，所以就算現在的成績不好，我還是對總冠軍這個目標有信心！」
至於禁區戰力，太陽仍可說是在聯盟前段班水準！本季延攬本土全能長人溫立煌，加上蘇奕晉，最重要的是「伊朗巨人」艾倫回歸坐鎮，再加上元年得分王仕東，總教練克里斯期許球隊能貫徹嚴謹防守的球隊風格，並且能延續到季末的才是最後贏家。