新莊代打掃街　鄭麗君：林佳龍當選、新北人不必羨慕別人

▲林佳龍仍在自主健康管理期間，鄭麗君、林飛帆當起分身掃街，力拚新北大翻新。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍仍在自主健康管理期間，鄭麗君、林飛帆當起分身掃街，力拚新北大翻新。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-04 12:34:37

民進黨新北市長候選人林佳龍確診後仍在自主健康管理階段，今（4）日上午由前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆擔任「分身」在新莊區進行車隊掃街，沿途獲得鄉親朋友熱烈歡迎，站在路邊搖著「新北大翻新」旗子為車隊加油打氣、向車隊伸出大拇指比讚。鄭麗君和林飛帆也戴上林佳龍新推出的募款小物「領巾罩」，預告選戰最後3週林佳龍會和所有戰友全力衝刺、團結拚新北全新的未來。

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▲林飛帆代替林佳龍掃街，訴求新北大翻新、議員全壘打。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林飛帆代替林佳龍掃街，訴求新北大翻新、議員全壘打。（圖／林佳龍辦公室提供）
鄭麗君表示，林佳龍昨天已完成7天的隔離、也快篩陰性，不過因為自主健康管理原則，今天由他再度來擔任分身跟新莊的鄉親朋友問候。她也說，他在文化部長任內4年每天都到新莊上班，「真的對新莊非常有感情」，尤其上次也在三位議員的陪伴下前進裕民市場，感受到新莊、新北市民對林佳龍的力挺和熱情回應，也感受到三位議員的在地人氣非常旺，「我們非常有信心，新北這一次會迎來新的未來」。

鄭麗君說，新北市是台灣第一大城，很期待未來林佳龍當選市長之後，不用再羨慕其他城市的發展，可以讓新北市有全新的格局、讓市民有更好的生活品質、可以迎來新北的大翻新。

林飛帆提到，林佳龍過去不論是在台中市長、交通部長任內，都可以看到他的治理能力、對一個城市的願景、想像跟規劃，「其實也是目前新北的候選人當中最明確的」，林飛帆強調，林佳龍在交通部長任內對新北市的建設也花了非常多的心力，不論是先前討論林口交流道相關議題、或是對整個城市的規劃及治理的格局，都不斷發揮他「政策控」的本質，常鑽研政策、對新北提出願景，「我想這是一個城市首長應該要有的格局，很高興看到他能夠承擔這樣的責任」。

媒體問及恩恩爸今天將前往新北地方法院提告新北市府、新北市府消防局及衛生局要求國賠，林飛帆表示，恩恩的事件是一個令人很遺憾的事件，它所呈現出來的是一個地方政府在疫情過程中，其實還有更多可以做得更好的地方，恩恩爸當然有他法律上面的權利、今天來爭取國賠，因此對市府提告盼能有相關的究責，「我們會全力支持他爭取自己個人的權利、家人的權利這樣的努力，也希望他能夠走出傷痛，希望台灣社會可以給予恩恩爸更多的支持跟溫暖」。

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