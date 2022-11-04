直播／保住EUA？食藥署宣布高端有保護效果！王必勝說明

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食藥署指出，高端公司於今（111）年7月27日檢送疫苗保護效益報告，經過專家會議審查，建議補充提供針對年長者、重症、死亡保護力資訊，高端也已於10月28日完成補件，食藥署3日再次召開專家會議審議。
藥署解釋，經分析18至64歲國人接種各廠牌疫苗組合中重症及死亡情形，顯示接種高端疫苗的國人，相較於接種AZ、BNT、莫德納疫苗或其他混打組合，其對於預防中重症、死亡的保護效益相近，又相比未接種疫苗者，亦均有達到預防中重症及死亡的保護能力。
另外，食藥署也透露，高端疫苗在65歲以上的年長者族群，亦可觀察到相同的保護效益結果，基於真實世界接種結果的實證資料，可佐證高端疫苗具有保護效益，與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意，專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。
對此，今（4）日指揮中心將在下午2點舉辦疫情記者會，屆時會由指揮官王必勝說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您一起掌握。（編輯：孫唯容）
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