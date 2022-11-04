創8年新低！大學繁星、申請名額跌破7萬大關

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甄選委員會（國立中正大學）表示，112學年度繁星推薦招生計有66所大學校院、1789個學系組參加，提供招生名額合計為1萬5989個，較去年1萬6178個略為減少189個；申請入學招生計有67所大學院校、2229個學系組參加，提供招生名額合計為5萬3856個，較去年5萬5810個減少1954個。
申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生26名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生72名、「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生59名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定之「願景計畫生」資格學生143名。
甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1054個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1153個校系。使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定校系數，繁星推薦計有61個校系，約占總系組數3.41%；申請入學計有53個校系，約占總系組數2.38%。
此外，申請入學持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」（APCS），今年參與試辦的校系計有54個校系，今年另新增以「資安組」招收資安學研人才，共計16個校系，招生名額計68名。
甄選委員會另表示，112學年度主要的增修措施，包含為配合國家政策培育資安學研人才，教育部新增「資安組」鼓勵，大學透過申請入學管道招收具有資安特長之學生。「資安組」可於申請入學第一階段檢定篩選時比照試辦檢定、倍率篩選APCS校系方式辦理，抑或於第二階段指定項目甄試納入採計。欲報名「資安組」或「APC組」之考生，須另參加APCS檢測。
甄選委員會也說，審查資料的修課紀錄項目，考生若為110學年度以後各高級中等學校畢業的考生，由高中學習歷程資料庫提供；考生若為當學年度各高級中等學校應屆畢業生，第一至第五學期由高中學習歷程資料庫提供，第六學期由其就讀學校上傳至甄選委員會；其餘考生（含109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等）之修課紀錄，則由考生本人上傳至甄選委員會。
目前各項入學測驗考試陸續辦理中，甄選委員會提醒欲報名繁星推薦或申請入學的考生留意，大學學科能力測驗各科目由學生自由選考，考生欲報名校系中若有參採，即於校系分則內容中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計的科目，建議考生皆須報考並如期應考；有意報名採計術科成績的校系，考生另須參加112學年度術科考試。
甄選委員會也說，報名校系有檢定高中英聽測驗成績者，考生須參加112學年度高中英聽測驗，惟若曾參加110或111學年度高中英聽測驗，且成績符合報名校系檢定等級者，得免參加。中度或重度聽覺障礙生，欲申請免檢定高中英聽測驗成績者，須依簡章規定時間及方式向甄選委員會提出，經教育部核定參與且完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」（青年儲蓄帳戶）的學生，若於畢業當學年度已參加學科能力測驗並持有成績者，得免參加前述112學年度各項入學考試，惟僅限申請「青年儲蓄帳戶組」之校系。
甄選委員會提到，欲報名申請入學有檢定、倍率篩選或審查資料中有採計APCS者（如APCS組或資安組），須另參加APCS檢測。報名考生用於檢定及倍率篩選的APCS科目成績，以其109年3月至112年2月期間內應試成績最優等級者為準。有關APCS檢測相關訊息請詳見大學程式設計先修檢測單位官網。而經「112學年度大學辦理特殊選才招生計畫」及「112學年度科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」錄取並完成報到，且未依限放棄入學資格考生，一律不得報名112學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生。