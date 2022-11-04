中市最新民調　學者：蔡其昌海線本命區大輸盧秀燕

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對於市長選舉結果預測，61.4%市民看好盧秀燕連任成功，認為蔡其昌當選者11.5%，看好度差距 49.9%，看好無黨籍陳美妃僅 0.5%。
潘兆民分析第一題，一定會去投票的選民，支持盧的佔54.5%、蔡22%。和9月民調相比，上次不表態者5成多、這次沒意見的有3成左右，顯見台中市民對市長選舉「其實心中早有定見」，但不願輕易表態。
在競選口號部份，盧秀燕的「守護台中我堅持」和「正向選舉為孩子做榜樣」，有好感的民眾佔41.8%、反感6.3%、沒意見 51.9%，蔡其昌的「行動派」和「改變台中，赢回光榮」，有好感的 22.3%、反感10.3%、沒意見 67.4%，
潘兆民指出，這次選戰一開始聚焦論文，他以學者立場來看，為高格調選舉感到很高興，後來卻全面陷入泥巴戰。打負面選舉、製造仇恨值，令中間選民反感。與會的前國民黨市議員王秋冬分析，民調結果顯示，盧秀燕的口號符合媽媽市長的人設，蔡其昌的口號讓大部分市民無感，反感比例也比對手多，癥結在他的口號「有一點殺氣」，和負面選舉吻合，加上選戰步伐和文宣相當紊亂，幾波攻擊如卡捷運藍線等話題，和民眾認知差距更遠，顯見蔡陣營內部有矛盾衝突，病急亂投醫讓狀況更糟。
潘兆民說，支持國民黨的選民有90.8%支持盧秀燕、民眾黨71.7%，泛綠也有23.8%，反觀蔡其昌，只得到泛綠57.3%的支持、國民黨0.9%、民眾黨5.1%，泛藍選民歸隊高達9成，泛綠歸隊卻不到6成，是蔡的重要警訊。從地域來看，海線屬蔡其昌的本命區，看好他當選的只有22.2%，其他地區更是不足2成。
與會的民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻說，4年來，盧秀燕的市長人設和以前當主播時一樣，乾淨保守，雖然平淡但相對沒很多花招，因此信任度比蔡其昌高。郭達鴻說，4年前盧秀燕拿56%的選票，是很多中間選民給的機會，但綠營在台中，至少有42%的基本盤。由於選情趨冷、中間選民不表態，他估計台中市投票率在62%上下，應可定調由盧秀燕勝出，蔡其昌若要急起直追，「需要有點功力」。