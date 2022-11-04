農遊券4.0來了！使用攻略「5QA」：600元怎麼領、去哪花

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自今（4）日開始，到有參與「農漁GO購購」活動的場域，買12項指定的國產農漁生鮮水果（文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚、鱸魚），單筆消費滿600元（不含使用農遊券金額），透過農遊券APP掃描店家活動QRcode，完成發票登錄，就能得到600元農遊券，最後登錄日是12月20日，限量9萬份送完則提前結束，農遊券可兌換使用至12月25日。
📌Q2：所有人都能領取嗎？
上傳登錄發票的會員，必須是「自然人」身分，法人或非法人團體不得參加。換句話說，登錄的發票不可開統編。每張發票號碼限登錄一次，單筆消費可累進計算，以單筆發票金額認定農遊券發送券數。舉例來說，登錄兩張消費金額分別是900元和1000元的發票，各會得到1組600元農遊券；若登錄一張消費金額1200元的發票，則會得到2組600元農遊券。
📌Q3：有登記就一定能拿到農遊券嗎？
農遊券4.0共限量發送9萬份，採先登錄、先領券方式，送完為止，因此登錄成功不代表一定可獲得農遊券，依實際發送狀況為主。11月4日至11月8日登錄的發票，統一在1月11日下午5點領券。11月9日之後登錄的發票，在登錄後第三天下午5點可領券（周一登錄、預計周四下午領），登錄發票後可到農遊券APP查看稽核狀態。
📌Q4：登錄發票要注意什麼事？
合作業者開立的發票，必須詳列明細及產品名稱，才能通過領取資格查驗。若是傳統紙本發票（長條型），買很多品項而開立連續多張發票的話，以第一張發票號碼登錄為主，但必須「完整拍攝」該次單筆消費所有發票影像上傳。此外，上傳的發票必須清晰，若查驗時無法判定發票內容，也會喪失活動參與資格。
📌Q5：哪些店家有參與「農漁GO購購」？
可至農遊券官網「去哪裡消費」查詢，勾選「農漁GO購購」就會列出指定場域，到店買指定12項農漁產品，單筆滿600元就可登錄領取600元農遊券。至於事後發放的農遊券，在全台農遊券合作場所都可抵用，像是里仁、聖德科斯等，同樣可透過官網「去哪裡消費」設定條件篩選 。
📍農遊券網站👉https://888.coa.gov.tw/