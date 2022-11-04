恩恩爸法院遞狀國賠訴訟　侯友宜：配合調查

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恩恩爸強調，無法接受81分鐘才有救護車抵達，81分鐘是10倍的時間，大家能夠接受嗎？為什麼半年至今沒有詳細事發經過，一路上折磨他，且國賠申請第一階段協商根本沒有邀請他，認為新北市府就是黑箱，連新聞稿都比自己收到的正式公文還早，因此今天正式遞狀，要進入國賠第2階段法院訴訟流程，替恩恩討回公道。
恩恩爸在受訪時哽咽地說到，為什麼要對付一個剛剛喪失寶貝的人，自己只想要81分鐘的真相，卻讓自己煎熬了半年，知道需要花費多少心力？在上班時間平復心情，切換到另外一個人格，才能完整準備好自己的工作嗎？強調81分鐘的真相、行政調查沒做的事，政府不願意去做，只想讓自己繞遠路去走漫長的司法訴訟，不知道多久會等到天光到來的那一天，讓自己非常憤恨、生氣。
義務律師團成員王妙華說明，恩恩爸的立場一直都很明確，就是「求真相」！恩恩爸曾二次到新北市政府消防局聽取錄音，消防局先是阻攔律師陪同聽取錄音，表面上回應會進行研議處理，實則根本「已讀不回」，沒有作任何處理，就說要求無法達到，等到走向監察院後也回應已進入司法程序「該給的資料都給了」，最後拒絕國賠理由書也只是避重就輕，最後結果是「駁回」，不予賠償，宣稱一切合法。
義務律師團成員陳又新則表示，疫情指揮中心要求，消防單位搶救須同時聯繫衛生單位確認收治院所，但新北市府自己修改指引，變成衛生單位沒找到收治院所前，消防單位不能出車，這是造成延宕很重要的原因；另外新北市府若要依此處置，消防與衛生單位要有即時、快速的聯繫，但完全沒有這樣的建置，消防局只能像素人一樣打一般外線電話慢慢轉接給衛生局，這也是市府在這過程中嚴重的疏失，須負起國家賠償責任。
侯友宜今日上午則是一早6點到三重果菜市場拜訪攤商，接著8點不到在市府關心國道一號高速公路汐止邊坡搶修進度及汐止尖峰交通疏解作為，接著再向市府請假出席與8位首次參選新北市議員的侯選人合體一起做薑餅屋，面對媒體接連兩場的追問恩恩爸提告後續，侯友宜還是簡單回應「尊重家屬」，表示會配合法院的程序來調查。