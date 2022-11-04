獨／短今「沒穿胸罩」套Bra Top　一趴地兒童不能看

▲短今近來發行寫真桌曆，有穿Bra Top的造型。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今近來發行寫真桌曆，有穿Bra Top的造型。（圖／翻攝自短今臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-04 13:34:152022-11-04 13:38:41

短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員，集身高173公分，34D、25、35傲人三圍於一身，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」，發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今近期推出2023年限量桌曆，造型有保守甜美，也有清涼性感，其中一套上半身只穿小可愛，飽滿胸型乍洩，讓人捨不得移開目光。

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▲短今加入PS女孩6年多，人氣沸騰。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今加入PS女孩6年多，人氣沸騰。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今身材惹火，個性隨和、無厘頭，擁有一票死忠粉絲追隨。（圖／翻攝自短今臉書）
▲▼短今身材惹火，個性隨和、無厘頭，擁有一票死忠粉絲追隨。（圖／翻攝自短今臉書）
▲強風報到，短今側身視覺雄偉。（圖／短今臉書）
《NOWnews今日新聞》取得短今未曝光高清寫真照片，她一頭齊瀏海微捲長髮垂落，穿白色細肩帶Bra Top，沒有再著內衣，專業地在日式建築內擺拍，側峰線條十分雄偉，下半身抓破牛仔熱褲延伸出一雙肉感大腿，還有趴在榻榻米上，奉上黑影深溝，勾魂指數破表。

▲短今穿小可愛拍寫真桌曆。（圖／經紀人提供）
▲▼短今穿小可愛拍寫真桌曆。（圖／經紀人提供）
▲短今穿小可愛拍寫真桌曆。（圖／經紀人提供）
短今本名胡馨儀，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，她曾參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入「PS女孩」，人氣迅速成長，擔任過隊長一職。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，2018年底發行個人首本寫真書，去年5月推出第二本寫真作品，展露陽光、火辣等不同面向。（編輯：楊穎軒）

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