獨／短今「沒穿胸罩」套Bra Top 一趴地兒童不能看
短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員，集身高173公分，34D、25、35傲人三圍於一身，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」，發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今近期推出2023年限量桌曆，造型有保守甜美，也有清涼性感，其中一套上半身只穿小可愛，飽滿胸型乍洩，讓人捨不得移開目光。
《NOWnews今日新聞》取得短今未曝光高清寫真照片，她一頭齊瀏海微捲長髮垂落，穿白色細肩帶Bra Top，沒有再著內衣，專業地在日式建築內擺拍，側峰線條十分雄偉，下半身抓破牛仔熱褲延伸出一雙肉感大腿，還有趴在榻榻米上，奉上黑影深溝，勾魂指數破表。
短今本名胡馨儀，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，她曾參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入「PS女孩」，人氣迅速成長，擔任過隊長一職。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，2018年底發行個人首本寫真書，去年5月推出第二本寫真作品，展露陽光、火辣等不同面向。（編輯：楊穎軒）