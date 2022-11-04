ITF加碼限時折扣　華航推日韓免萬元輕鬆遊

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A321neo豪華商務艙模擬情境 皮卡丘彩繪機CI打卡牆超人氣華航展區位在J1301攤位，睽違兩年參加台北國際旅展，華航以最新A321neo客機概念打造繽紛展場，設置A321neo豪華商務艙模擬情境，提供民眾親身感受全新飛行體驗；同時為歡慶「皮卡丘彩繪機CI」上線營運，華航精心設置彩繪機打卡牆，超「卡哇依」拍照熱點絕不能錯過！華航推出旅展限定Instagram濾鏡，讓民眾下載體驗前一刻在宿霧海島自由行、下一秒就穿梭到越南峴港；現場也準備即拍即印設備，提供民眾獨一無二的專屬明信片留念，上傳Facebook或Instagram打卡分享，再拿獨家限量小禮。
ITF旅展期間每日都有精彩活動，華航空服員CI beauties天天在華航展區帶來「快樂飛翔」熱鬧舞蹈表演，華航也與日本靜岡縣、香川縣、沖繩縣及印尼辦事處合作別具特色的舞台表演；還特別於 11 月 5 日邀請知名藝人瑞莎帶領瑞星韻律體操隊到場與民眾同樂。此外，華航展區每天都將抽出免費機票、華航新款輕薄飛行夾克、襯衫式機能POLO衫、模型飛機等限量週邊商品，想拿好康就要到華航攤位。
在國際旅遊需求再次起飛之際，華航線上旅展同步開跑，三大全新航點包括台北-宿霧 4,800 元起 (未稅)，台北-峴港6,500元起，台北-清邁7,000 元起，而國人喜愛的日本航線，如台北-琉球 (沖繩) 也只要7,566 起 (未稅)，萬元以下即可划算出國；購票刷中國信託華航聯名卡，除台灣出發全航線機票 85 折起購票折扣，另將獨享全卡友專屬折價優惠 ，區域線折價1,500元，長程線折價3,000元，搭華航聰明省輕鬆玩。
華航《機微酒》自由行產品再升級， 1人即可成行隨時出發，除東北亞東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾，以及東南亞新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡等11大熱門航點，再擴大至美加、紐澳、歐洲及香港航線，多樣選擇讓旅客自由依個人喜好，特調一趟屬於自己的旅行。
華信航空配合ITF旅展也推出多項折扣活動，即日起至 11 月 13 日止，使用華信手機APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼「ITFMDA」立即享75折優惠，限量1,000名；旅展期間現場購買華信假期產品，自由行 2 天 1 夜每人只要2,999 元起，再加碼贈送當地特色伴手禮。