李英愛出1000萬讓梨泰院國外罹難者回家了 感人信件曝光
南韓梨泰院29日晚間湧進10萬人慶祝萬聖節，卻發生推擠踩踏意外，釀成156死、逾百名輕重傷，其中一名25歲俄羅斯國籍罹難者朴Juliana，因家屬籌不出遺體運送回鄉費用，李英愛慷慨解囊1000萬韓元（約台幣24萬元），善舉引起話題，今（4日）李英愛慰問遺屬的信件內容也被公開。
梨泰院的踩踏事件中，一名25歲俄羅斯籍朴Juliana不幸罹難，她的爸爸想把女兒的屍體運回國，無奈卻只負擔得起部分運送費，父親籌不齊費用著急，李英愛聽聞後出手相救捐出1000萬韓元，透過社會福利機構捐款救援。
李英愛的善舉引起討論，今韓媒公開她慰問罹難家屬的信件，李英愛說：「我是有雙胞胎的媽媽李英愛，Juliana的父親正經歷的傷痛，不管說什麼話他都無法得到安慰，即使有數千萬的言語，都無法代替Juliana爸爸的悲傷，我也因為傷心難過感到鬱悶，身心靈都難以調適。」李英愛也向Juliana的爸爸喊話，要他振作起來，在天堂的女兒才不會擔心。
除了李英愛的愛心捐款，福利機構也透露Juliana的事情傳開後，許多民眾也熱心捐款幫助需要的人，Juliana的父親受訪表達謝意，非常感恩韓國人民的即時救援。