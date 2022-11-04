ITF旅展廝殺！晶華酒店「6櫃台擠爆」 民眾瘋搶5折餐券
堪稱疫後最大、集結上千攤位的ITF台北國際旅展，今（4）日在南港展覽館盛大開展，《NOWnews今日新聞》記者直擊現場，發現今年國旅買氣表現意外不錯，在外排隊的民眾有不少人就是衝著各大餐券、住宿券而來。其中，老牌五星飯店晶華酒店簡直「擠爆了」，目測約有上百民眾排隊等待搶買商品，大部分消費者都是盯緊晶華柏麗廳餐券而來，還有人一口氣買40多張、存滿一年份量、也有公司行號大手筆豪擲200萬，大量購券當尾牙獎品等，根據酒店業者統計，剛開展就狂賣670萬成績。
記者實際走訪旅展現場，一眼就發現晶華酒店攤位擠滿人潮，開了6個結帳櫃台還消化不了民眾熱情。民眾邢小姐表示：「一走進旅展就直接先來晶華，因為真的很便宜，而且重點是他們（晶華）餐廳東西真的很好吃，就來一次買齊。」她跟朋友一口氣買了40張餐券，打算買好一年份跟親友分享，邢小姐也提到商品優惠不一，有的券約5折多、有些6折多，或是買滿額送小禮物，讓她直呼「很划算」且買晶華券還不夠，打算再往各大飯店攤位逛好逛滿。
酒店業者也透露，就在稍早開出最大手筆「200萬買家」！據悉是公司行號的福委會代表，購買商品包括各式餐券和住宿券；事實上這次旅展也有不少消費者是來買住宿券、餐券之類的商品，像是民眾楊先生就是代表公司福委會來觀望看看住宿券等各式票券，準備給公司同仁抽獎用。
晶華酒店公關Tina表示，今天開展才一個小時左右，業績已達到將近千萬，可見民眾真的被晶華每年僅一次的餐券5折大促銷、票券買10送1吸引到了。除了晶華酒店之外，大板根、新版希爾頓、老爺酒店、圓山大飯店等，這些民眾最愛的國內知名酒店都有推動促銷，也是展期間搶購重點之一。