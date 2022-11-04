高端保護力數據曝！3劑防死亡效果逾9成 相當莫德納BNT
食藥署3日召開高端疫苗保護效益評估專家會議，會後經專家一致認同，高端疫苗符合疫苗保護效益。食藥署昨晚公布與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意，代表高端疫苗成功保住緊急使用授權（EUA），將不須被撤銷。今（4）日食藥署署長吳秀梅出席指揮中心疫情記者會，針對昨天晚間的專家會議作出說明。
指揮中心今天綜合內政部戶政系統、指揮中心公布之本土中重症及死亡等資料，並控制確診、中重症及死亡率等干擾因子，得出各廠牌疫苗保護力效果，發言人莊人祥表示，在不分年齡層前提下，打3劑高端疫苗防中重症死亡效力逾9成，「和莫德納BNT相當」。
針對高端疫苗效力，吳秀梅說明，經分析18至64歲國人接種各廠牌疫苗組合中重症及死亡情形，顯示接種高端疫苗的國人，相較於接種AZ、BNT、莫德納疫苗或其他混打組合，其對於預防中重症、死亡的保護效益相近，又相比未接種疫苗者，亦均有達到預防中重症及死亡的保護能力。在65歲以上的年長者族群，亦可觀察到相同的保護效益結果。基於真實世界接種結果之實證資料，可佐證高端疫苗具有保護效益。
吳秀梅指出，針對研究對象施打三劑後，比較不同廠牌疫苗的突破性感染率，整體而言，高端疫苗作為追加劑，突破性感染率與其他兩種mRNA疫苗相近。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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