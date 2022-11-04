柯志恩、侯友宜合體　湧言選將再提柯「漲價」新事證

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李雅慧進一步踢爆，柯志恩不只2014年在淡江學務長任內主導住宿費暴漲24%，2015年被學生指控把反漲學費學生代表趕出去，2016年對媒體主張「私校學費自主」，更在2017年10月26日的教育文化委員會質詢中，意圖想漲國立大學學費，稱「很多國立大學的家長付得起，也願意付，可是提到學費調整的時候，哪一位校長敢大聲說我們要調漲？即便這是大學校長的殷殷期盼」，強調教育部應「大方地讓學校自主」、「調整學費不代表你們不重視弱勢」，證明柯志恩不止想漲私校學費，還要拿公立大學的學生家庭開刀。
「到底哪一個柯志恩才是真的？」黃文益表示，先漲學費與住宿費，如今再來談補貼學貸利息，形同「五鬼搬運」，痛批柯志恩只會騙年輕選票「心裏真有學生嗎？」
黃文益續指，侯友宜在2018年鬧出「大群館」爭議，最大的爭議就是含浴廁每人平均1.25坪使用面積，當時卻要價一學期新台幣1.75萬元，「五億探長」的狠勁，較漲價女王柯志恩毫不遜色，相較市長陳其邁在行政院副院長任內拍板「校外住宿租金補貼」，柯志恩狂漲住宿費可說「連演都懶得演」，把學生當成待宰肥羊。
現場學生代表、高雄醫學大學學生議會副議長陳昱丞指出，柯志恩選舉時和青年站在一起，沒選舉時就變回原形，他自己作為私校生，非常不樂見「私校學費自主」，認為毫無節制地放任市場機制，只會加深青年貧窮化，更不樂見宿舍費被恣意亂調，加重求學成本負擔，希望柯至少好好面對私大生的意見，否則一想到這座城市繼韓國瑜之後，仍有機會讓不聽青年心聲的人當市長，簡直為高雄感到「了然」（liáu-liân）。