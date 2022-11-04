國民教育向下延伸一年！張善政推桃園公幼大班免費讀

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張善政提到，桃園是六都最年輕的城市，近年有許多來自雙北的年輕家庭，因為房價、就業等原因，舉家搬遷到桃園定居，新桃園人和原有的桃園年輕家庭，勢必造成資源、福利的排擠效應，因此自己繼先前桃園2030教育政見後，再進一步提出新的舉措。
張善政表示，政見的第一個賣點，就是全台首創的國民教育向下延伸一年，「我主政下的是政府要當家長『學前教育』的好幫手，也就是說，桃園的孩子，就讀公立大班全部免費。」他補充，第二項則是非公立幼兒園，比照補助「小桃津貼」。
張善政提到，這項新政見必須和先前提出的增設公幼、提升就讀比例相呼應，因為桃園市有很多新興區域，「像是桃園區的經國與中路、八德區還有青埔等地，因為人口快速移入，又都是年輕家庭，因此公幼的需求量以及增設的迫切性很高。」
張善政指出，除了國民教育向下扎根，孩子的成長不能等待，因此，全市國中小營養午餐免費之外，還要「加質」，讓發育中的孩童，都能得到營養照護，並且採用有機食材，落實產銷履歷。
張善政表示，市政府也希望透過全面免費營養午餐，來投資桃園下一代孩童的健康，尤其要落實公平照顧與全面實施，因此全市國中、國小都將提供免費營養午餐，「初步計算，經費預估每年約16億元，用來投資桃園下一代孩童的健康，很值得！」
張善政強調，此次教育政見的四項具體舉措，包含「公立幼兒園大班全面免費」、「比照公幼補助小桃津貼」、「公私立國中小全面免費營養午餐」、「營養午餐採用有機蔬菜，落實產銷履歷」，希望顧好下一代，讓爸媽更輕鬆。
市議員梁為超表示，國中小營養午餐免費，議長邱奕勝與議會絕對全力支持，也希望候選人未來當選後，能持續關注過嶺區域的文小二、青埔地區文中二的設立，這也是家長的心聲。
市議員陳美梅指出，桃園區近年遷入的人口越來越多，大家對於公立幼托需求隨之增高，尤其是兩到三歲的年齡層，期盼候選人未來入住市政府能持續關注。
市議員候選人「勇敢媽咪」張碩芳則強調，現在很多雙薪家庭，自己最擔心營養午餐的食安問題，如果可以透過產銷履歷加強，對桃園的國中小學童而言是一大福音，至於國民教育向下延伸到幼兒園大班也是樂見其成。