「漲價女王」與「五億探長」合體　湧言選將再提漲價事證

民進黨高雄市議員李雅慧、黃文益，市議員候選人黃雍琇，三位湧言選將今（ 4 ）日與學生代表共同召開記者會，續追國民黨高雄市長候選人柯志恩過往曾挺漲學費，選將們直指柯志恩寧願與新北市長侯友宜合體拜票，也不願正面回應自己被指控侵害學權的紀錄，競辦甚至不知道「宿舍費漲價」不像「學費漲價」，並非教育部權責，再次印證柯關心教育「攏是假」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「漲價女王」與「五億探長」今晚合體。（圖／記者郭凱杰翻攝）

湧

言選將也指出，在柯志恩的天秤兩端，選票利益更遠大於學生權益，更提出立法院質詢新事證，證明柯志恩「漲價女王」名不虛傳，今晚與侯合體剛好可以請教在「文化大群館」風波的「五億探長」，該怎麼在宿舍供應嚴重不足的狀態下，從學生與家長荷包裡掏出更多的錢，真是適得其所、恰如其份。

▲柯志恩在立法院質詢教育部長學費鐵證。（圖／記者郭凱杰翻攝）

黃雍琇表示，柯志恩始終不願面對自己過往「私校學費自主」的主張，用「甩鍋」教育部的方式，企圖混淆視聽、矇混過關，在面對「住宿費暴漲」的質疑時，更是變本加厲為裝聾作啞，連「住宿費」這三個字都不敢講，因為這是她貨真價實的漲價作為，且跟教育部一點關係都沒有，若這件事那麼丟人現眼、難以啟齒，早知如此，何必當初？

李雅慧指出，面對那些批判她的，宛如當時指控她「把反漲學費學生趕出去」、「先斬後奏漲住宿費」的年輕人，柯志恩就選擇把耳朵都蓋起來，所有回應避重就輕、沒有正面回答問題，看起來想冷處理，更突顯不願意回答「是否支持漲學費」、「為何要漲住宿費 24% 」她無法回答的問題。

「到底哪一個柯志恩才是真的？」黃文益表示，先漲學費與住宿費，如今再來談補貼學貸利息，形同「五鬼搬運」，痛批柯志恩只會騙年輕選票「心裏真有學生嗎？」

黃文益也指出，侯友宜在 2018 年鬧出「大群館」爭議，除其家人持有的公司未誠實納稅，涉及不符土地分區，與地下室違規使用等，最大的爭議就是含浴廁每人平均 1.25 坪使用面積，當時卻要價一學期新台幣 1.75 萬元，「五億探長」的狠勁，較漲價女王柯志恩毫不遜色，兩人之前的市政交流行程乃至於今天掃街，不知有無也交換一下對學生們施展「掏金術」心得？

黃文益也認為，相較市長陳其邁在行政院副院長任內，拍板「校外住宿租金補貼」，柯志恩狂漲住宿費可說「連演都懶得演」，把學生當成待宰肥羊，現在迴避檢驗，未來市民被騙讓她當選市長，進入議會要如何面對議員？

學生代表、高雄醫學大學學生議會副議長陳昱丞指出，柯志恩選舉時和青年站在一起，沒選舉時就變回原形，他自己作為私校生，非常不樂見「私校學費自主」，「如果有一天，年輕人連一個像樣的大學宿舍都住不到、住不起，這社會還有希望嗎？」而柯志恩的漲價紀錄，無非是要摧毀年輕人逐夢的希望。