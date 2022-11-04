財經小辭典／傳承兼鞏固股權　連航海王大股東也股票信託

▲大多數的企業主在規畫傳承時，主要會考量財富移轉及經營權接班的問題，但不少人會利用「股票信託」，因為可以傳承財富，又可兼顧鞏固股權。（圖／Shutterstock）
▲大多數的企業主在規畫傳承時，主要會考量財富移轉及經營權接班的問題，但不少人會利用「股票信託」，因為可以傳承財富，又可兼顧鞏固股權。（圖／Shutterstock）

記者顏真真／台北報導

2022-11-04 15:27:33

今（2022）年初航海王之一的公司大股東及其配偶申報轉讓持股20萬張至信託專戶，外界推估可能與稅務規畫、財產保全及傳承有關。其實，更早包括鴻海集團創辦人郭台銘、宏碁集團創辦人施振榮夫婦也有將自家股票交付信託，但到底什麼是「股票信託」？有什麼作用？對傳承又有什麼幫助？

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所謂「股票信託」、也就是「有價證券信託」，即有價證券的所有權人（委託人）與受託人（銀行）訂定信託契約，並將所有權信託移轉給受託人，由受託人依信託契約的約定，為受益人的利益管理運用信託財產。有價證券信託如以委託人是否保有運用決定權及本金孳息受益人是否相同，可區分為本金孳息均自益、本金自益孳息他益、本金他益孳息自益及本金孳息均他益。

其實，透過信託規劃，除合法節稅達到財產移轉效果。將期間配股、配息移轉予孳息受益人（第二代、第三代或指定之人）委託人如保有運用決定權，本金持股可計入內部人持股數，不影響委託人之經營權，還有專業機構管理信託財產，定期提供報告，而合法之稅務規劃，也可達到財富傳承及永續經營目的。

華南銀行就透露，大多數的企業主在規畫傳承時，主要會考量財富移轉及經營權接班的問題，但是要如何處理企業主的需求，可以透過最近熱門的「信託」作為資產傳承規畫工具之一，善用有價證券信託，傳承財富兼顧鞏固股權。

早期台灣企業創辦人的勤奮打拼，為經濟打下良好基礎，但在交棒過程中，經營權爭議時有所聞。根據資誠聯合會計師事務所2020年調查顯示，台灣企業中60至69歲負責人占整體33%、70歲以上亦高達12%。然而，逾33%企業負責人尚未考慮到傳承問題，即便考慮將公司交給子女或專業經理人管理，但卻有44%僅是想過但沒有付諸行動。

也因此，如何讓辛苦一輩子打下的基業順利接班以及攢下的財富傳承給後代 ，面臨頗大的挑戰。銀行舉例說明，像是陳先生是某上市公司經營者，考量年紀越來越大，規畫將累積的財富移轉給子女，又擔心子女取得財產後隨意揮霍、不思上進，陳先生現階段仍想保有公司控制權，這是許多企業家共同的煩惱。

這時就可量身訂作有價證券信託，於信託期間將股利贈與給下一代 ，但「保留調整子女間受贈比率權利」，讓陳先生未來仍可彈性調整贈與比率，並約定陳先生可保留公司股票的運用決定權利，保有財產掌控權及公司經營權，股東權益不受影響，信託終止後股票返還給陳先生的信託架構。讓股利傳承給子女，企業主仍可繼續帶領公司成長。

閉鎖性公司也是近年來企業主傳承規畫一大利器，如上市公司大立光創辦家族即透過閉鎖性公司集中持股，藉由公司章程約定股東轉讓股份條件限制，可最大程度確保家族企業股權不會任意外流，降低企業經營上的變數。

另外，也可發行複數表決權特別股，並針對特定事項發行具否決權的特別股，具黃金股功能，透過持有複數表決權特別股及黃金股的設計，可在重要決策上維持公司經營權功能。若再善用信託，提前進行資產分配，及早解決傳承與日後繼承的問題，避免家族紛爭及爭產的煩惱。

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