財經小辭典／傳承兼鞏固股權　連航海王大股東也股票信託

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其實，透過信託規劃，除合法節稅達到財產移轉效果。將期間配股、配息移轉予孳息受益人（第二代、第三代或指定之人）委託人如保有運用決定權，本金持股可計入內部人持股數，不影響委託人之經營權，還有專業機構管理信託財產，定期提供報告，而合法之稅務規劃，也可達到財富傳承及永續經營目的。
華南銀行就透露，大多數的企業主在規畫傳承時，主要會考量財富移轉及經營權接班的問題，但是要如何處理企業主的需求，可以透過最近熱門的「信託」作為資產傳承規畫工具之一，善用有價證券信託，傳承財富兼顧鞏固股權。
早期台灣企業創辦人的勤奮打拼，為經濟打下良好基礎，但在交棒過程中，經營權爭議時有所聞。根據資誠聯合會計師事務所2020年調查顯示，台灣企業中60至69歲負責人占整體33%、70歲以上亦高達12%。然而，逾33%企業負責人尚未考慮到傳承問題，即便考慮將公司交給子女或專業經理人管理，但卻有44%僅是想過但沒有付諸行動。
也因此，如何讓辛苦一輩子打下的基業順利接班以及攢下的財富傳承給後代 ，面臨頗大的挑戰。銀行舉例說明，像是陳先生是某上市公司經營者，考量年紀越來越大，規畫將累積的財富移轉給子女，又擔心子女取得財產後隨意揮霍、不思上進，陳先生現階段仍想保有公司控制權，這是許多企業家共同的煩惱。
這時就可量身訂作有價證券信託，於信託期間將股利贈與給下一代 ，但「保留調整子女間受贈比率權利」，讓陳先生未來仍可彈性調整贈與比率，並約定陳先生可保留公司股票的運用決定權利，保有財產掌控權及公司經營權，股東權益不受影響，信託終止後股票返還給陳先生的信託架構。讓股利傳承給子女，企業主仍可繼續帶領公司成長。
閉鎖性公司也是近年來企業主傳承規畫一大利器，如上市公司大立光創辦家族即透過閉鎖性公司集中持股，藉由公司章程約定股東轉讓股份條件限制，可最大程度確保家族企業股權不會任意外流，降低企業經營上的變數。
另外，也可發行複數表決權特別股，並針對特定事項發行具否決權的特別股，具黃金股功能，透過持有複數表決權特別股及黃金股的設計，可在重要決策上維持公司經營權功能。若再善用信託，提前進行資產分配，及早解決傳承與日後繼承的問題，避免家族紛爭及爭產的煩惱。