有閑購物雙11「按讚降價」！PS5、哥吉拉1元起 玩具半價
雙11大戰進入白熱化，橘子集團旗下有閑購物抓緊ACG迷的心，首推「你按讚我降價」活動，即日起至11月10日期間，消費者到有閑購物臉書粉專指定貼文按讚，每一個讚數就降價10元，PS5主機、初代巨大哥吉拉、鋼彈模型等人氣商品價格由網友決定，最低下殺1元起，最終售價於11月10日下午3點公佈，11月11日中午12點準時開搶。
玩具優惠也是雙11檔期一大重點，即日起至11月13日期間，新世紀福音戰士、航海王與鬼滅之刃等週邊，每日都有指定商品5折優惠價；即日起至11月10日更祭出「天天補給包」，消費滿112元折111元；在雙11當天（11/11）消費滿萬折1111元，再享玩具、電玩品類免運券；使用橘子支付消費指定品類享20%回饋。此外，11月周周推「電玩明星大亂購」活動，間諜家家酒、寶可夢、鋼彈等人氣IP指定商品最低6折起。
台灣大myfone購物將於11月7日至11月12日祭出特惠活動，連續6天、每天5個時段，限量搶購3C夢幻逸品1折起。活動期間每天上午11點到晚上11點，不同時段推出限量瘋搶活動，11月7日是任天堂 Switch OLED朱/紫版主機與寶可夢朱/紫(雙重包)，原價1萬3880元、搶購價8888元；11月11日當天則有原價3萬4900元的iPhone 14 Pro 128G福利品，搶購價下殺到2萬6888元。