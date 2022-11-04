鄭州疫情拉警報！名車VS.拖拉機　當地專家祭奇葩比喻

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鄭州官方表示，鄭州市本輪疫情始於10月4日由萬邦市場1名外地貨車司機，隨後通過火車站、醫院、學校等多條傳播鏈擴大，形成交織擴散、迅速蔓延、散發、高發的發展態勢；且經專家研判，鄭州新增病例主要集中在中原區、二七區和高新區3區的重點人群中，其他區縣（市）社會面持續有零星散發病例，均在管可控，目前沒有重型和危重型病例。
有鑑於當前Omicron變異株BA.5.2傳染性越來越強、越來越快，鄭州市政府也在中央建立的「24小時追陽機制」基礎上，建立「12小時追陽機制」，意即充分利用信息化技術手段和團隊力量，打通工作環節、組成工作轉班，把採、送、檢、核、報、轉融為一體，高質高效開展混採陽性人員的核酸檢測、病例轉運和隔離管控等工作，希望能藉此跑在病毒前頭，確保「追陽日清零，轉運日清零，管控日清零、疫情零擴散」的「四零」工作目標，以最快行動撲滅此輪疫情。
鄭州市人民政府副秘書長李慧芳指出，新冠疫情攻勢猛烈，鄭州人民絕不躺平，同時不忘提醒鄭州市本輪疫情還在持續，新發感染者人數仍處於高位，防控形勢依然嚴峻，因此在社會完全解封之前，還要自覺執行疫情防控各項規定，測核酸、戴口罩、掃碼等，一樣都不能少。
面對本輪疫情快速傳播，中國專家張國龍形容，本輪疫情確實比較複雜嚴峻，在流調過程中，會發現2個人同時上廁所、擦肩而過的一剎那就被傳染的情況，並做出「病毒開的是寶馬，我們坐的是拖拉機」的比喻，因為防控速度趕不上病例的傳播速度，造成這波疫情控制難度高，加上隱匿性強，傳染性強，免疫逃逸能力也比較強，等到被發現時，其實已經在人群中傳播一段時間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。