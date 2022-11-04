鄭州疫情拉警報！名車VS.拖拉機　當地專家祭奇葩比喻

▲中國河南省鄭州市3日召開新冠肺炎疫情防控第33場新聞發布會。（圖／翻攝自每日經濟新聞）
▲中國河南省鄭州市3日召開新冠肺炎疫情防控第33場新聞發布會。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-04 14:56:20

中國河南鄭州近日爆發新冠本土疫情，甚至傳出鄭州富士康科技園有員工逃離的情況，引起社會普遍關注，對此當地專家解釋鄭州防疫破口時，形容這波病毒傳播速度有如「開寶馬（BMW）」，相比之下防疫單位就像拖拉機，才會力不從心。

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綜合中媒報導，11月3日下午，河南省鄭州市召開新冠肺炎疫情防控第33場（2022年第8場）新聞發布會並回答記者提問，由鄭州航空港區新冠疫情應急處置指揮部重點企業防控部部長孫建革進行回覆。

鄭州官方表示，鄭州市本輪疫情始於10月4日由萬邦市場1名外地貨車司機，隨後通過火車站、醫院、學校等多條傳播鏈擴大，形成交織擴散、迅速蔓延、散發、高發的發展態勢；且經專家研判，鄭州新增病例主要集中在中原區、二七區和高新區3區的重點人群中，其他區縣（市）社會面持續有零星散發病例，均在管可控，目前沒有重型和危重型病例。

有鑑於當前Omicron變異株BA.5.2傳染性越來越強、越來越快，鄭州市政府也在中央建立的「24小時追陽機制」基礎上，建立「12小時追陽機制」，意即充分利用信息化技術手段和團隊力量，打通工作環節、組成工作轉班，把採、送、檢、核、報、轉融為一體，高質高效開展混採陽性人員的核酸檢測、病例轉運和隔離管控等工作，希望能藉此跑在病毒前頭，確保「追陽日清零，轉運日清零，管控日清零、疫情零擴散」的「四零」工作目標，以最快行動撲滅此輪疫情。

鄭州市人民政府副秘書長李慧芳指出，新冠疫情攻勢猛烈，鄭州人民絕不躺平，同時不忘提醒鄭州市本輪疫情還在持續，新發感染者人數仍處於高位，防控形勢依然嚴峻，因此在社會完全解封之前，還要自覺執行疫情防控各項規定，測核酸、戴口罩、掃碼等，一樣都不能少。

面對本輪疫情快速傳播，中國專家張國龍形容，本輪疫情確實比較複雜嚴峻，在流調過程中，會發現2個人同時上廁所、擦肩而過的一剎那就被傳染的情況，並做出「病毒開的是寶馬，我們坐的是拖拉機」的比喻，因為防控速度趕不上病例的傳播速度，造成這波疫情控制難度高，加上隱匿性強，傳染性強，免疫逃逸能力也比較強，等到被發現時，其實已經在人群中傳播一段時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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