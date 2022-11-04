科博館「張牙舞爪」特展 稀有「黃喉貂」立姿標本亮相

國立自然科學博物館今日起舉辦「張牙舞爪—哺乳類動物牙齒與足爪特展」，展出超過25種臺灣哺乳類動物標本，包括一件珍貴稀有保育類動物「黃喉貂」立姿標本，可清楚看到牠足爪特徵。展期至5月28日，歡迎跟隨一對布農族祖孫腳步，開啟一趟大自然巡禮。





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國立自然科學博物館館長焦傳金表示，「張牙舞爪—哺乳類動物牙齒與足爪特展」，響應「2030雙語國家政策發展藍圖」政策，提供英語導覽，觀眾也可以透過AR擴增實境自主探索，學習雙語，也方便外籍人士參觀。





▲國立自然科學博物館今起舉辦「張牙舞爪」特展，展出25種臺灣哺乳類動物標本。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.4)

焦傳金指出，近年國內經濟產業高度發展，登山及野外露營風氣日益旺盛，卻也使得野生動物生存空間大幅減少，盼透過特展珍貴、栩栩如生的動物標本，帶領民眾認識臺灣陸生哺乳動物，進而喚起對環境保育的重視。





「動物們凡走過必留下痕跡！」策展人、科博館科學教育組副研究員陳慧玲，為了拉近觀眾與生物群距離，展廳入口打造成夜森林、日森林，現場以童趣風格營造大自然山林氛圍，規劃「來探險」、「尋寶趣」、「自助吧」、「仔細看」、「好朋友」5大主題，循序漸進依循哺乳類動物們的食痕、足跡、糞便線索，展開與動物們的親密接觸。





其中「尋寶趣」單元，是介紹動物的腳印與糞便（或稱排遺）；「自助吧」是牠們吃過的痕跡，揭開哺乳動物的牙齒秘密，門齒、犬齒、臼齒，各有不同功能，相當有趣，很適合親子一起參觀。





▲珍貴稀有保育類動物「黃喉貂」立姿標本，可清楚看到牠足爪特徵。(圖／記者金武鳳攝，2022.11.4)

共同策展人、生物學組助理研究員陳彥君說，山林裡看似不起眼的動物腳印、排泄物，皆可推敲動物的種類形態。例如，臺灣哺乳動物的排遺，就暗藏牠們的生活食性，可分為「顆粒」、「短棍」、「長條」，草食動物多半是顆粒狀，肉食動物細長條狀。例如：大雪山常見的「白面鼯鼠」因為以樹葉為食，食物在體內經過長時間發酵，糞便有特別的香氣，發酵後的排遺有淡淡青草香。





展場陳列20多件栩栩如生的珍貴標本，大小朋友可以近距離觀察「城市與鄉村」、「淺山與中低海拔」、「高山地帶」的野生動物特徵。包括黃鼠狼、黃喉貂、鼬獾、臺灣黑熊、食蟹獴、白鼻心、麝香貓、臺灣野豬、穿山甲、大赤鼯鼠、臺灣獼猴等動物。





策展人陳慧玲、陳彥君博士也揭示，臺灣國家公園的巡山員近年發現的種種問題，在他們捕捉到的黑熊中，約有一半是斷掌或斷趾，反映臺灣黑熊成為「瀕臨絕種」保育類動物的危險處境；臺灣的石虎，目前現存也少於500隻。



