泰國觀光熱潮夯！泰觀局副局長出席台北國際旅展

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疫情前每年都有四千萬國際旅客來泰國，2022年的旅遊目標則是一千萬，讓人好奇泰觀局認為什麼時候能回到疫情前的四千萬人次呢？Mr. Tanes Petsuwan表示，經歷疫情，國際觀光客的考量因素改變，比起「量」，更在乎「質」，也就是會注重養生、環保議題、永續經營和旅遊體驗。因此Mr. Tanes Petsuwan認為泰觀局將不會執著於旅遊人數，而是聚焦在旅遊觀光收入，將推出旅遊質感高或深入在地旅遊的行程，預計能在2024年恢復或超越疫情前的觀光收入。
Mr. Tanes Petsuwan指出，2023年會推出「重生旅遊行程」，因為泰觀局發現台灣人特別重視永續生態、休閒和海洋生態，該行程計劃邀請台灣旅客前往蘇梅島（Koh Samui）旁邊的島嶼龜島（Koh Tao），進行浮潛和海灘度假，享受貼近無人島的悠閒時光，讓歷經疫情磨難的旅客，能有重生般的美好體驗。「龜島雖然小，但島上有上百家浮潛業者，非常歡迎台灣旅客來，島內海洋生態豐富，海底生物棲息地相當美麗。島上居民對環境也非常友善，利用椰油製作肥皂，且維持原始生態，相信喜愛大自然的台灣人會非常喜歡。另外，傍晚時刻在人煙稀少的海灘看著晚霞、啜飲美酒，也是很悠閒且快樂的事。」Mr. Tanes Petsuwan說。「另外，喜歡騎腳踏車或打高爾夫球的旅客，在泰國也能感受不一樣的氣氛，在泰國各地都有很多高爾夫球場。聽說台灣人喜歡騎腳踏車，我來台灣就親自體驗，早上六點半起床，騎腳踏車逛台灣的海岸線，希望透過了解台灣人的習性，為在地人打造最舒適的旅遊體驗。」
每年的旅展都為民眾帶來不同驚喜的泰國館，今年現場的攤位設計以2022-2023拜訪泰國年之驚艷泰國新篇章為推廣主題，活動標語為「泰國我來了」，標語強調動身泰國之旅體驗前所未見以及重新定義旅遊的意義。泰國觀光局表示，非常重視台灣旅遊市場，特別在攤位安排了開幕剪彩儀式，並邀請首發團來泰國旅遊，這次旅展特別加碼贈送，只要旅展期間在攤位內的旅行社訂購泰國行程，即可享有買一送一的好康，數量有限送完為止。還可參加每日幸運抽獎活動，有機會抽到機＋酒套裝行程，泰越捷台北曼谷機票，Mego 50餐廳餐券，好禮獎不完。
舞台及攤位活動方面，為了展現泰國獨有的攤位特色，特別從泰國邀請專業舞蹈團，算命師，按摩師，彩繪師，編織師來台灣與大家互動同樂。以及4位知名部落客暨旅遊達人，有Ricky、艾瑞克、溫士凱、快樂雲來與大家分享泰國的吃喝玩樂。還有邀請泰國航空、泰越捷航空、台灣虎航，航空介紹最新航班及優惠資訊。各家旅遊業者也會上台為大家介紹行程特色。相信今年旅展泰國攤位將會精彩可期。
攤位內還有刮刮樂活動，每刮必中，人人有獎，獎項是專門空運來台的精美小禮物。只要到泰國觀光局攤位都可以參加，歡迎大家來一起同樂。現場也準備了泰國旅遊資料提供免費索取。泰國觀光局呼籲民眾，想要去泰國旅遊的民眾，快來參加台北國際旅展，找回旅行的喜樂。