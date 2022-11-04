泰國觀光熱潮夯！泰觀局副局長出席台北國際旅展

▲泰觀局副局長Mr. Tawekiat  Janprajak（右）與駐台北辦事處處長丁蓉采（左）。（圖／記者攝於2022.11.04）
▲泰觀局副局長Mr. Tawekiat  Janprajak（右）與駐台北辦事處處長丁蓉采（左）。（圖／記者攝於2022.11.04）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-04 15:26:58

TF台北國際旅展今（4）日於南港展覽館一館開幕，吸引各國民間和政府嘉賓、民眾和廠商來到現場。泰國觀光局今年邀請到8家旅行社共同推廣泰國行程，有東南、開新、五福、雄獅、天海、品冠、燦星、長汎旅行社，他們特別包裝了全新的泰國行程並搭配不同的專案優惠提供給旅客選擇，希望能為開放後的旅遊踏出成功的第一步。另外，泰國貿易經濟辦事處代表Mr. Tawekiat  Janprajak、泰國觀光局亞洲及南太平洋國際市場副局長Mr. Tanes Petsuwan、東亞區區長Mr. Chuwit Sirivajjakul、研發部執行長Mr. Vinid Rangpueng、東亞行銷處處長Ms. Sirigesanong Trirattanasongpol以及丁蓉采處長一起參加開幕活動。

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記者採訪從泰國遠道而來的泰國觀光局亞洲及南太平洋國際市場副局長Mr. Tanes Petsuwan，他表示這次很開心能來台灣，雖然早就想來台灣了，但礙於疫情和台灣邊境近期才解封的關係，現在才有機會來台灣。「2019年從台灣來泰國的旅客有78萬，台灣一直都是泰國很重要的觀光市場，然而受到疫情影響，人數大幅降低。令人開心的是許多航線陸續恢復，像是華航已允諾，從明年1月20日開始，會有從台北飛清邁的航線，這項消息相當讓人振奮。」Mr. Tanes Petsuwan說，並指出希望未來泰國和台灣的旅遊往來更加密切。「今年泰國觀光局設下的旅遊到訪人數目標是一千萬，目前已達到七成，我非常有信心今年可以達標。來泰國的旅客中，最多來自馬來西亞和印度，而我負責的地方則是亞洲地區和澳洲、紐西蘭，當台灣在近期解封後，我便決定迅速來台灣參展，因為台灣旅客對泰國來說，相當重要。而明年的旅遊到訪人數目標則是一千八百萬，其中推估百分之七十會來自亞洲，因為長遠來看，歐洲面臨石油價格或經濟退縮問題，未必會飛來亞洲旅行。我們亞洲地區的國家應該互相來往並刺激經濟。以台灣來說，泰觀局設下的明年旅遊人次目標是30萬人，所以大家可以感受出來，泰觀局很密切地跟台灣的航空業者合作，且跟台灣在地的八家旅行社聯手，為台灣旅客量身打造旅遊行程。」

▲今年現場的攤位設計以2022-2023拜訪泰國年之驚艷泰國新篇章為推廣主題。（圖／記者攝於2022.11.04）
▲今年現場的攤位設計以2022-2023拜訪泰國年之驚艷泰國新篇章為推廣主題。（圖／記者攝於2022.11.04）
疫情前每年都有四千萬國際旅客來泰國，2022年的旅遊目標則是一千萬，讓人好奇泰觀局認為什麼時候能回到疫情前的四千萬人次呢？Mr. Tanes Petsuwan表示，經歷疫情，國際觀光客的考量因素改變，比起「量」，更在乎「質」，也就是會注重養生、環保議題、永續經營和旅遊體驗。因此Mr. Tanes Petsuwan認為泰觀局將不會執著於旅遊人數，而是聚焦在旅遊觀光收入，將推出旅遊質感高或深入在地旅遊的行程，預計能在2024年恢復或超越疫情前的觀光收入。

Mr. Tanes Petsuwan指出，2023年會推出「重生旅遊行程」，因為泰觀局發現台灣人特別重視永續生態、休閒和海洋生態，該行程計劃邀請台灣旅客前往蘇梅島（Koh Samui）旁邊的島嶼龜島（Koh Tao），進行浮潛和海灘度假，享受貼近無人島的悠閒時光，讓歷經疫情磨難的旅客，能有重生般的美好體驗。「龜島雖然小，但島上有上百家浮潛業者，非常歡迎台灣旅客來，島內海洋生態豐富，海底生物棲息地相當美麗。島上居民對環境也非常友善，利用椰油製作肥皂，且維持原始生態，相信喜愛大自然的台灣人會非常喜歡。另外，傍晚時刻在人煙稀少的海灘看著晚霞、啜飲美酒，也是很悠閒且快樂的事。」Mr. Tanes Petsuwan說。「另外，喜歡騎腳踏車或打高爾夫球的旅客，在泰國也能感受不一樣的氣氛，在泰國各地都有很多高爾夫球場。聽說台灣人喜歡騎腳踏車，我來台灣就親自體驗，早上六點半起床，騎腳踏車逛台灣的海岸線，希望透過了解台灣人的習性，為在地人打造最舒適的旅遊體驗。」

每年的旅展都為民眾帶來不同驚喜的泰國館，今年現場的攤位設計以2022-2023拜訪泰國年之驚艷泰國新篇章為推廣主題，活動標語為「泰國我來了」，標語強調動身泰國之旅體驗前所未見以及重新定義旅遊的意義。泰國觀光局表示，非常重視台灣旅遊市場，特別在攤位安排了開幕剪彩儀式，並邀請首發團來泰國旅遊，這次旅展特別加碼贈送，只要旅展期間在攤位內的旅行社訂購泰國行程，即可享有買一送一的好康，數量有限送完為止。還可參加每日幸運抽獎活動，有機會抽到機＋酒套裝行程，泰越捷台北曼谷機票，Mego 50餐廳餐券，好禮獎不完。

▲泰觀局駐台北辦事處丁蓉采處長（左）。（圖／泰觀局）
▲泰觀局駐台北辦事處丁蓉采處長（左）。（圖／泰觀局）
舞台及攤位活動方面，為了展現泰國獨有的攤位特色，特別從泰國邀請專業舞蹈團，算命師，按摩師，彩繪師，編織師來台灣與大家互動同樂。以及4位知名部落客暨旅遊達人，有Ricky、艾瑞克、溫士凱、快樂雲來與大家分享泰國的吃喝玩樂。還有邀請泰國航空、泰越捷航空、台灣虎航，航空介紹最新航班及優惠資訊。各家旅遊業者也會上台為大家介紹行程特色。相信今年旅展泰國攤位將會精彩可期。

攤位內還有刮刮樂活動，每刮必中，人人有獎，獎項是專門空運來台的精美小禮物。只要到泰國觀光局攤位都可以參加，歡迎大家來一起同樂。現場也準備了泰國旅遊資料提供免費索取。泰國觀光局呼籲民眾，想要去泰國旅遊的民眾，快來參加台北國際旅展，找回旅行的喜樂。

▲台北國際旅展在今日於南港展覽館一館開幕。（圖／泰觀局）
▲台北國際旅展在今日於南港展覽館一館開幕。（圖／泰觀局）

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