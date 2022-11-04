嘆侯友宜跳針傷人 林佳龍談恩恩案：要做有血有肉的市長
新北市2歲童恩恩今年4月染疫病逝，家屬質疑新北市政府人為疏失，導致恩恩花了81分鐘等待救護車白白送命，恩恩爸今（4）日赴新北地院，正式提出國賠訴訟，受訪時更哽咽提到半年來一路被新北市政府折磨，讓人心疼。民進黨新北市長候選人林佳龍下午受訪表示，新北市長侯友宜不能體會恩恩爸的心情，每次都講尊重家屬、感同身受、配合調查，其實這些字眼都是很傷人的；林說，如果是侯友宜第一時間會道歉，因為應該要做一位有血有肉的市長，市長是人民父母官，不是長官。
談到恩恩爸今日提出國賠訴訟，更數度哽咽，林佳龍難過表示，如果自己是新北市長侯友宜，一定會先道歉，畢竟確實81分鐘救護車才到，身為人父一定會去思考，如果當時是在一般7、8分鐘救護車就到，恩恩是不是救得回來？
林佳龍表示，做一個民選的行政首長，一定要看得見人，要做一位有血有肉的市長，市長是人民父母官，市長不是長官，當每次都講尊重家屬、感同身受、配合調查，其實這些字眼都是很傷人的。
林佳龍說，應該回到一個人的角度出發，先傾聽後一起找出路，看到新北市民感到悲憤，半年來想要為孩子追求真相，希望不要再發生第二個恩恩案。
林佳龍說，這樣的心情侯友宜都不能體會，恩恩爸今天走投無路，走到最後要去提起國賠，今天正式遞件，大家也才知道，原來半年多新北市政府推得一乾二凈，連啟動行政調查都不願意。
林佳龍表示，這過程中新北市政府確實有非常多不正常的地方，看到恩恩爸今天去提起國賠訴訟是心如刀割，希望政府是有血有肉，一個市長要做一個能夠真的與民同悲、與民同在的父母官，而不是長官。