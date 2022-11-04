中市勞工局打造友善職場 協助失智婦穩定就業

台中市一名 38 歲婦女小惠， 10 年前因車禍頭部重創，嚴重時昏迷指數 4 ，家人擔心她會成為植物人。半個月後奇蹟甦醒，卻因出現失智後遺症，求職屢遭挫折。經臺中市勞工局協助打造友善職場，小惠已在 Gogoro 福星門市擔任清潔員 2 年多，是同事口中「不可或缺」的人。

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臺中市勞工局長張大春表示，失智症初期與一般人無異，仍有相當工作能力，逐漸地出現記憶力、語言能力或判斷力等功能退化，甚至同時可能出現行為、個性改變等症狀，若發生在「年輕型失智者」身上，無論致病原因是罹患阿茲海默症、血管型或腦傷造成，皆可能影響職場效能，勞工局對此提供個別化支持與協助，為失智症者打造友善職場，助其穩定就業。

小惠就是其中一人。 10 年前，她在一次上班途中發生嚴重車禍，頭部及身體多處重傷，昏迷指數僅有 4 ，親友幾乎不抱希望。昏迷半個月後，小惠甦醒，卻發現自己無法言語，四肢不能動彈，經過 2 年的語言治療與肢體復健，小惠不畏表達能力不順暢，手指因車禍部分切除，精細動作處理有困難，迫切想要重返職場當個有用的人，卻在求職路上四處碰壁。

「活著就有希望！」小惠說，一場車禍，不僅健康沒了，工作也丟了，一切都歸零，但她沒有被命運擊倒，生活可以自理後，她想重返最熟悉的工廠作業員工作，面試人員見她語言表達不清，手指靈活度差，總委婉要她回家等消息。小惠不氣餒，後來在一家健身中心找到清潔員工作，展開新的職涯。

小惠說，這份清潔員工作，她做了 3 年多，因漸漸出現失智症狀，諸如忘了分配的工作、反應慢半拍等，工作效能跟不上伙伴腳步，不想影響別人而離職。後來診斷是「年輕型失智症」，她很沮喪，總是悶在家中胡思亂想。是老公鼓勵她勇敢走出去，多接觸外界，透過社會性刺激，也能延緩退化情形。 2 年多前，小惠重新振作，透過勞工局支持性就業服務協助，順利重返職場，在 Gogoro 福星門市當清潔員。

輔導小惠的就服員劉季右表示，小惠是失智症患者，短期記憶不佳，也就是容易在工作過程中，突然忘記交代的事項；或是明明提著手桶要到辦公區拖地，卻腦袋一片空白，不知何去何從。對症下藥，劉季右在工作流程規劃上，儘可能安排固定時間、固定地點的 SOP ，讓小惠有所依循，再透過小額職務再設計，為小惠添購玻璃清潔兩用刮刀，協助體型嬌小的小惠工作更順手。