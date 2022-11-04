余天籲讓侯友宜選2024 林佳龍：新北人不樂見韓國瑜2.0
民進黨新北市長候選人林佳龍康復出關，今（4）日首度露面，於競選辦公室舉辦《新的新北市》競選歌曲發表會。會後，他受訪表示，任何市民都有權利要求競選市長的人要能承諾，如果不能承諾任期，選民就不要把票投給他；他表示，不希望侯友宜成為韓國瑜2.0，作為他的挑戰者，自己也有必要替新北市民發聲。
林佳龍今日舉辦《新的新北市》競選歌曲發表會，並於會後受訪。被問及民進黨立委余天幫其錄電話語音拜票，內容提到余天跟侯友宜是好朋友，可以讓侯去選總統，林佳龍表示，余天跟很多人都是好朋友，跟侯友宜還有自己都是，站在一個新北市民，當然會期待任何參選新北市長與民有約，做滿4年的任期，侯友宜有志於總統大位，這個時間只差不到1年，他就要投入初選、大選，這個涉及對新北市民的誠信原則。
林佳龍說，余天是用一種方式在表達新北市民的心聲，要投給一個願意努力做事4年任期的市長，而不是已經做了12年正、副市長，尋求連任卻「坐這山、望那山」的人。
林佳龍也說，新北市民調已經很清楚顯示，有一半以上的人是不能接受落跑，在市長任內選總統，特別是在1年之內。相信任何人都有權利要求競選市長的人要能承諾，如果不能承諾任期，選民就不要把票投給他。
林佳龍也說，以前已經發生過韓國瑜的例子，不希望侯友宜成為韓國瑜2.0，作為他的挑戰者，自己也有必要替新北市民發聲，期待新北市民在1126投票投給承諾做4年的林佳龍，而不是如果選上會落跑的侯友宜。