ITF旅展「兩大攤」最夯！民眾激喊：解封就不想在國內玩

▲ITF旅展今日開跑，《NOWnews》記者直擊現場，一探民眾最想買的人氣商品，眾人一面倒狂直指日本、韓國兩大主題攤。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲ITF旅展今日開跑，《NOWnews》記者直擊現場，一探民眾最想買的人氣商品，眾人一面倒狂直指日本、韓國兩大主題攤。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-04 16:11:17

邊境解封搶瘋了！疫後最盛大ITF旅展今（4）日在南港展覽館開展，不少民眾不畏陰雨天氣仍到場朝聖。《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，一探民眾最想買的商品，眾人一面倒向日本、韓國兩大主題攤，實實在在印證了「東北亞一家親」口號。其中民眾張先生超專業，列好攻略就是要來主攻日本攤位，興奮表示「最想去東京、大阪。」手中拿了一大疊資料，準備在展期後3天買好買滿。另外，也有第一年來逛旅展的情侶檔，男方陳先生最喜歡滑雪，主攻韓國攤位就是想看看有什麼滑雪行程，國內部分則好奇有沒有划算的泡湯券。

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記者實際走訪展場，在12點開展前大票民眾就已經守在會場外面排隊。好奇民眾多久沒出國？大部分人都紛紛哀號：「光疫情就3、4年沒出去啦！」另一方面也有不少「先鋒」搶在解封前期就快閃一波，像是民眾楊先生今年10月就已經先去一趟商務旅行，雖然是出差，但只要能出國就令人羨慕。民眾洪小姐則開心表示：「下星期就要去日本了！」此趟前來是想看看有沒有更優惠的當地旅宿可以便宜買，迫不及待想帶小朋友享受疫後第一波旅遊。

有趣的是，記者採訪到才剛從馬來西亞旅遊歸國的民眾蔡小姐，直言這次逛展還是主攻其他國家攤位，希望把亞洲玩透透。至於國旅方面有沒有心動的商品，蔡小姐聞言激動表示：「解封就不想去（國內玩）了！」可見民眾想飛出國的心蠢蠢欲動。

不僅如此，還有即將準備新婚的準新人朱姓情侶檔，女方更誠意滿滿直接穿和服來逛！女方陳小姐透露兩人有規畫要去蜜月旅行，進場就是想看看有沒有心動的國外旅遊商品，主攻日韓這塊，為踏上期待已久的蜜月旅行增添幾分便利性。

▲大部分人都紛紛哀號：「光疫情就3、4年沒出去啦！」另一方面也有不少「先鋒」搶在解封前期就快閃一波，像是民眾楊先生今年10月就已經先去一趟商務旅行，雖然是出差但只要能出國就令人羨慕啊！（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲大部分人都紛紛哀號：「光疫情就3、4年沒出去啦！」另一方面也有不少「先鋒」搶在解封前期就快閃一波，像是民眾楊先生今年10月就已經先去一趟商務旅行，雖然是出差但只要能出國就令人羨慕啊！（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲記者同時也問到國旅有沒有心動的商品，剛從馬來西亞歸國的蔡小姐聞言激動說：「解封就不想去（國內玩）了！」直言想飛出國的心蠢蠢欲動。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲記者問到國旅有沒有心動的商品，剛從馬來西亞歸國的蔡小姐聞言激動說：「解封就不想去（國內玩）了！」想飛出國的心蠢蠢欲動。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲即將準備新婚的準新人朱姓情侶檔，女方更誠意滿滿直接穿和服來逛！女方陳小姐更透露兩人有規畫要去蜜月旅行。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲即將準備新婚的準新人朱姓情侶檔，女方誠意滿滿直接穿和服來逛，兩人規畫想要去蜜月旅行。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
走進展場中，民眾張先生早已在日本攤位拿好一大疊資料，準備回家好好研究一番，他打趣說道：「當然要先來拿好資料，日本這三年也在變化，三年前很熟，不代表現在也很熟！」興致高昂的張先生也分享了即將準備規劃的假期部分，可能還是以5日遊為主，並且從關東的東京以及關西的大阪、京都兩大熱門城市入手，找回從前對日本濃濃的熱情。至於怎麼會想自己蒐集資料，而非找旅行社安排套裝行程？張先生坦言，其實鎖國三年來，旅行心態幾乎都偏向想自己深度玩，很少人想跟團了。

另外情侶檔中的男友陳先生，帶著女友津津有味的逛起韓國攤位，坦言這是兩人第一年來逛旅展，秉持著「邊走邊逛邊買」隨興的心情。被問到最嚮往的行程，陳先生似乎是個滑雪迷，難掩興奮地說：「想看韓國滑雪行程。」除了韓國行，冬天到了也讓人想去逛逛國內溫泉飯店泡湯券，在冷冷天氣泡湯是一大享受。

▲民眾張先生早已在日本攤位拿好一大疊資料準備回家好好研究一番，他打趣說道：「當然要先來拿好資料，日本這三年也在變化，三年前很熟不代表現在也很熟！」（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲民眾張先生早已在日本攤位拿好一大疊資料準備回家好好研究一番，他打趣說道：「當然要先來拿好資料，日本這三年也在變化，三年前很熟不代表現在也很熟！」（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲另外情侶檔中的男友陳先生帶著女友津津有味的逛起韓國攤位，坦言這是第一年來逛旅展，秉持著「邊走邊逛邊買」隨興的心情。（圖／記者葉政勳攝　2022.11.04）
▲另外情侶檔中的男友陳先生帶著女友津津有味的逛起韓國攤位，坦言這是第一年來逛旅展，秉持著「邊走邊逛邊買」隨興的心情。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲ITF展日本攤位備受期待。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲ITF展日本攤位備受期待。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲ITF展韓國攤位也被不少民眾收進口袋名單。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）
▲ITF展韓國攤位被不少民眾收進口袋名單。（圖／記者葉政勳攝 2022.11.04）

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