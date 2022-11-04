林佳龍：侯友宜應向韓國瑜學習 做真誠、不答非所問的人
民進黨新北市長候選人林佳龍康復出關，今（4）日首度露面，於競選辦公室舉辦《新的新北市》競選歌曲發表會。會後受訪時被問及韓國瑜近來出現在新北輔選，不過同黨新北市長侯友宜卻未與他同台，林佳龍表示，相對於侯友宜，大家會覺得韓國瑜比較有趣，至少比較真實，侯友宜應該要向韓國瑜來學習，做一個真實的政治人物，而非答非所問。
林佳龍今日於記者會後受訪，被問及韓國瑜出現在新北市輔選，目前侯友宜都還沒有同台，林佳龍表示，選舉就是大家都全力以赴、各憑本事，相信很多理念相同的人也會互相來輔選。相對於侯友宜，大家會覺得韓國瑜比較有趣，至少比較真實，韓出來也帶動一些選情的討論，一定也會有拉抬候選人的效果。
林佳龍表示，自己覺得政治人物如果說口口聲聲講好好做事，可是連好好說話、好好地、誠懇地面對大家的問題都不願意，那自己覺得，侯友宜應該要向韓國瑜來學習，做一個真實的政治人物，而非答非所問。
林佳龍說，「好好做事」的前提是要先「好好說話」，特別是民主時代，跟社會的溝通非常重要，如果說都用應付的這種語言，凡事都只是說「好好做事」，那不願意好好跟別人來說話，就這一點，「我認為韓國瑜先生還比較讓我感覺比較像一個人、比較人跟人的溝通，不會這麼多口號式的言語」。